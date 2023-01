En un mes anunciaré si seré o no candidato a la Alcaldía de Bogotá: Diego Cancino

Esta semana el concejal de Bogotá, Diego Cancino, comenzó a sonar con fuerza como posible precandidato a la Alcaldía de Bogotá. (Concejo de Bogotá)

Esta semana hubo un cruce de trinos entre el ahora exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, y el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Diego Cancino, que llevaron a que se especulara alrededor del nombre del concejal, como una adición fija al sonajero de nombres que suenan para competir por la conquista del Palacio Liévano en los comicios electorales de este año.

El concejal Cancino, quien hace tres años fue la cabeza de lista al Concejo por los verdes, aunque se ha distanciado de la Administración Distrital de López, en especial en lo corrido del año pasado, le aclaró en entrevista a Infobae que su candidatura aún no es un hecho. En este sentido, aunque tampoco ve clara la intención de lanzarse del exsenador Bolívar, sí fue claro al advertir que eventualmente apoyaría a un candidato del Frente Amplio, que ojalá resulte por consulta popular.

Qué haría con relación a la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuáles serían sus banderas de campaña y, sobre todo, cómo controlaría la seguridad de la ciudad cuando se ha caracterizado por tener pésimas relaciones con la policía, fueron algunos de los interrogantes que respondió este 7 de enero a este medio de comunicación.

Infobae: Esta semana dio a entender que sería precandidato a la Alcaldía de Bogotá para los comicios de este año. ¿Será candidato?

Diego Cancino: Primero, quisiera hacer dos aclaraciones: lo primero, que el trino que mandé fue en agradecimiento a Gustavo Bolívar por mencionarnos; y segundo, yo indiqué que por la ciudad de Bogotá estoy dispuesto a construir un proyecto político y es un orgullo que me tengan en cuenta. Pero no he decretado mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá, apenas lo estoy contemplando y hay escenarios posibles que estamos evaluando.

Infobae: ¿Y si se decide a hacerlo, a ser candidato, cuándo estaría tomando esa decisión?

Diego Cancino: En menos de un mes.

Infobae: ¿Usted apoyaría una candidatura del exsenador de Gustavo Bolívar?

Diego Cancino: Yo apoyaría una candidatura del Frente Amplio. La prioridad en este momento para mí es que en Bogotá, en Cundinamarca y en todo Colombia, haya candidaturas del Frente Amplio, es decir, del Pacto Histórico, del Partido Alianza Verde, del Partido Liberal y de los Progresistas. Y que el candidato de Bogotá articule la esperanza que se ha tejido alrededor de este frente. Al que logré eso, lo apoyaré con toda.

Infobae: Parece que Gustavo Bolívar va a ser candidato. ¿Qué opina de su renuncia al Senado tras cuatro meses de trabajo legislativo?

Diego Cancino: Para mí todavía no es claro que Gustavo Bolívar vaya a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, pero repito: quien salga, ojalá de una consulta inspiradora que genere confianza y que motive, lo apoyaré con toda. Y ojalá esa definición no sea a dedo, sino que, por el contrario, sea producto de una consulta inspiradora.

El Partido Verde es un ejemplo de que las consultas funcionan. Nosotros en el 2010 con Antanas Mockus esperábamos un millón de votos y esa consulta sacó 1.400.000 votos y casi lo pone en la presidencia. Las consultas son muy importantes y hoy las necesitamos por toda Colombia, pero sobre todo en Cundinamarca y en Bogotá.

Infobae: Asumamos que en un mes oficializa su candidatura, ¿cuál sería la apuesta central de su campaña política, considerando la realidad de Bogotá?

Diego Cancino: Yo creo que hay tres cosas fundamentales que la Alcaldía de Claudia López nos demostró que no funcionan. La primera de ellas, que todo lo que prometamos lo tenemos que cumplir. Tenemos que ser muy responsables con nuestras promesas porque eso genera confianza y la confianza genera acciones colectivas, intensificando la democracia y la construcción de bienes públicos.

Así que todo lo que prometamos lo tenemos que cumplir. El eje de una campaña en Bogotá debe girar alrededor de la confianza con la ciudadanía que, en este cuatrienio, se perdió aún más de lo que se perdió con la alcaldía de Enrique Peñalosa.

En una segunda medida, la seguridad. La tenemos que enfrentar con mano dura, sí, pero no es lo único. La seguridad necesita un enfoque de cultura ciudadana. Antanas Mockus bajó la tasa de homicidios de Bogotá como nunca en la historia de la ciudad a punta de cultura ciudadana.

A nosotros nos toca focalizar lo que está pasando en Transmilenio, con el robo de celulares y con el acoso sexual a mujeres. Necesitamos saber cuáles son las estructuras paramilitares y de Narcotráfico en Kennedy, en El Amparo, en Patio Bonito, en los alrededores de Corabastos, en los corredores de Bogotá y Cundinamarca. Cuáles son los corredores de narcotráfico y qué papel está jugando la policía ahí. ¿Está siendo cómplice? Esta debe ser una prioridad en cualquier campaña.

Y lo tercero es la movilidad. Nosotros tenemos una cantidad de obras y la única manera de mejorar la movilidad en este momento es con cultura ciudadana, cambiando nuestros comportamientos. Es absolutamente incomprensible que la alcaldesa haya reversado el carro compartido. Es que, si la tercera parte de la gente que maneja compartiera el carro, el 70 % de los tiempos de viaje se reducirían a la mitad. Y eso lo digo con evaluaciones de impacto.

Infobae: De lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, ¿cómo va a mejorar la seguridad si usted no tiene una buena relación con la institución de la Policía?

Diego Cancino: Aquí hay dos cosas: la primera es que necesitamos impulsar, cuanto antes, la reforma a la Policía, de la mano de los jóvenes, de la mano de las víctimas de la institución y de la mano de la ciudadanía, las mujeres y la propia policía. Necesitamos una reforma que sea realmente democrática para que genere confianza y no genere miedo.

Y lo segundo es que, antes, durante el gobierno de Enrique Peñalosa, el comandante de la policía me amenazaba públicamente en videos y decía que yo era un peligro para Bogotá y tenía que ser perseguido. El actual comandante, después de un debate muy duro que le hice a la Policía Metropolitana, se acercó a mí y me dijo que habláramos.

Él tiene su doctrina, no estoy de acuerdo con ella, pero así funciona. Ya nos sentamos a conversar, ya hay un cambio de actitud y eso es lo que necesitamos: depurar a la institución para que sea admirable. Estamos ante una oportunidad en dónde la policía transite de un marco de lógica de guerra, a un marco de lógica de construcción de paz.

Infobae: ¿Le daría continuidad a la Primera Línea del Metro de Bogotá?

Diego Cancino: Yo me cogería de la mano del presidente, Gustavo Petro. Él dijo que toca analizar cómo está estructurada la ruta del metro elevado, y si técnica y financieramente hablando se puede reversar para lograr transportar el doble de gente y con impactos positivos en términos de movilidad, ambientales y comerciales, hagámoslo. Esa fue la evaluación que pidió el presidente y yo la encuentro absolutamente sensata. Repito: si no tiene impactos en tiempo costosos y sí financieramente se puede hacer, yo creo que el metro subterráneo vale la pena por muchas razones.

