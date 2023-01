A pesar de la reducción del desempleo, las cifras se estarían estancando

Cifras del desempleo no serían tan buenas como se anunció, equipo económico del Banco de Bogotá asegura que hay una gran destrucción de puestos de trabajo. (Andina)

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), presentó las últimas cifras del mercado laboral del 2022, en estas se conoció la tasa de desempleo en Colombia, que se registró en un 9,5%. El balance resultó positivo porque se mantuvo la tendencia a la baja de este indicador, manteniéndose en un dígito; lo que quiere decir en la nación hay unas 22,5 millones personas ocupadas, siendo las mujeres las que más consiguieron empleo. No obstante, algunos análisis aseguran que no todo sería tan beneficioso, pues podría comenzar a cambiar la tendencia; factores como la destrucción de puestos de trabajo, informalidad y la economía en general, impedirían continuar en esa senda. Además, advierten que esta sería una muestra de la desaceleración.

De esos los 22,5 millones de empleados en Colombia, 10,7 millones laboran en las más importantes ciudades del país, por eso capitales como: Quibdó, Riohacha, Ibagué y Valledupar son las que más desocupados tienen. Esto sería una muestra de la falta de oportunidades, o brechas que existen entre las regiones, según soportó el DANE al momento de exponer las cifras.

Pero, un informe del equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá asegura que los números siguen siendo muy distantes frente a los que habían antes de la pandemia, principalmente por la cantidad de personas inactivas.

Para esta entidad, el dilema es la alineación del mercado laboral con la dinámica de crecimiento poblacional; es por esto que aseguran que a pesar de mantener una tendencia a la reducción del desempleo, este ritmo se estaría debilitando, principalmente por la destrucción de puestos de trabajo:

“Los resultados recientes muestran que le ha costado al mercado laboral alcanzar la cifra que marcó en mayo pasado, cuando sumó 22.3 M de empleados. El desempeño se ha ido debilitando en la segunda parte del año, pues en octubre y noviembre se dio destrucción de puestos de trabajo con registros de -253 mil y -22 mil, que contrastan sustancialmente con la velocidad de recuperación que tenía el mercado laboral en el primer semestre, cuando la contratación por mes promediaba alrededor 170 mil”, señalaron en el informe macroeconómico.

Desaceleración económica y desempleo son conceptos que van de la mano. El 2023 podría reversar la tendencia a la baja en la ocupación laboral de Colombia. REUTERS/Ivan Alvarado

Desempleo sería la muestra de la desaceleración en la economía

El equipo económico del Banco de Bogotá asegura que a pesar del balance favorable, entre líneas se evidenciaría un estancamiento en las cifras, y esto se podría agudizar en este 2023. Junto con el incremento del salario mínimo, la desaceleración económica serían los factores que atentarían contra las tendencias positivas, y a la par, el desempleo sería un claro indicio de la baja en el crecimiento.

“El panorama para 2023 podría ser aún más desafiante, reaccionando a la desaceleración económica y al incremento del salario mínimo, los cuales en ambos casos podrían desalentar las expectativas de mayores contrataciones”.

Algo parecido vaticinó el Banco de la República; aunque no acertó en algunas de sus más importantes proyecciones (como la de la inflación), no creían posible que el desempleo bajara a un dígito al cierre del 2022, y menos en el 2023. Aunque las cifras demostraron lo contrario, no se está muy lejos del margen que se estimaba; no obstante, se mantienen creyentes que habrá factores econométricos que ayuden con la reducción de las tasas de referencia.

A finales de enero se publicarían los datos de diciembre y el DANE podrá mostrar el total del 2022, con esto se tendría un panorama más claro sobre el comportamiento de estas tendencias; las cuales podrían jugar un papel fundamental para la economía colombiana. Todos los pronósticos internacionales avizoran mucha adversidad para este 2023, esperando recesiones en las grandes potencias como: Estados Unidos, China y la Unión Europea; dicho por el Fondo Monetario Internacional.

