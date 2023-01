Puente de Reyes: siete fallecidos y cuarenta heridos, según balance entregado por la Policía Nacional

12 de Enero de 2015. Bogotá. Operación retorno del puente de reyes del 2015. Fotos Colprensa / Luisa González.

El puente de Reyes significa no solo el fin de las festividades decembrinas, sino el final de la temporada vacacional en Colombia. Por eso, millones de ciudadanos regresan a sus lugares de origen y las carreteras colombianas se congestionan de vehículos, convirtiéndolas en un foco de accidentalidad.

En este sentido, hasta el momento, 28 siniestros viales se han registrado en las vías del país, con un saldo de siete fallecidos y 40 heridos, según el reporte entregado por la Policía Nacional con corte al 7 de enero a las 6 de la tarde.

Las autoridades indican también que se han realizado 3.435 pruebas de alcoholemia, de las cuales 12 han arrojado resultados positivos y una de estas correspondió a la causa de uno de los 28 accidentes.

Por otra parte, la Policía reportó que se han realizado 1.059 comparendos. Las infracciones más cometidas son no portar la licencia de conducción, no tener al día la revisión técnico-mecánica, tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido y el transporte informal.

De igual forma, hasta las 6 de la tarde del 7 de enero se habían movilizado en el país 1′488.044 en lo que fue el primer día del denominado ‘Plan Retorno’, en el que se adecúan las principales vías para que los colombianos puedan entrar a las principales ciudades del país.

En el caso de Cundinamarca, se reportó un flujo de 379.222 vehículos. Concretamente en Bogotá, se contabilizaron 122.837 que han salido de allí, mientras que solamente han ingresado 75.014.

Plan éxodo nacional y Pico y Placa: conozca las medidas viales para el Puente de Reyes

Bogotá y Soacha

En los nueves diferentes corredores para entrar y salir de la capital del país regirá el pico y placa regional. Esto contempla al municipio aledaño de Soacha. En esa línea, el pico y placa regional va desde las 12 del medio día y hasta las 4 de la tarde; allí, los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán entrar a la ciudad. Luego, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche regirá para los vehículos con placas que terminen con un número impar (1, 3, 5, 7 y 9); esto, incluido el lunes festivo 9 de enero.

En cuanto al plan éxodo que el Distrito activó para evitar los monumentales trancones de hasta 8 horas en las festividades de diciembre, empezará de 1 de la tarde a 7 de la noche. Esto quiere decir, entonces, que los automotores tendrán una sola vía desde el peaje de Mondoñedo hasta Apulo.

“Habrá restricción para vehículos que vienen en ascenso, solo podrán transitar los que van en ese sentido”, indicó Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

El lunes festivo, además del pico y placa regional, igualmente se activará el plan éxodo que irá de 9 a.m. a 10 p.m. Las vías se manejarán en un solo sentido hacia Bogotá, empezando desde el kilómetro 33, que conduce desde Apulo y Tocaima, hasta Mosquera. Esta medida se extenderá hasta el martes 10 de enero entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche.

Por otro lado, en cuanto al reversible de la Carrera Séptima se mantendrá desde la calle 245 hasta la calle 180 en el sentido norte-sur, que permitirá, estima el Distrito, una mejor movilización de quienes regresarán a sus hogares en Bogotá.

Medellín

Desde la Secretaría de Movilidad de la capital de Antioquia se le recordó a los paisas que, desde el pasado 23 de diciembre de 2022 y hasta el 16 de enero del presente año, en la ciudad no regirá la medida de Pico y Placa, acogiendo carros, motos y taxis. Será a partir del 17 del primer mes del 2023 cuando se reanude bajo una rotación modificada.

Cali

En la capital vallecaucana, igualmente, no regirá el pico y placa durante las primeras dos semanas del año nuevo. El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, anunció que la nueva restricción del pico y placa, que busca que los vehículos que terminan en dos dígitos no transiten, no regirá debido a que se estará reglamentando la iniciativa que se aprobó a finales de diciembre.

Barranquilla

En la capital del Atlántico comenzó a regir, en los primeros días de enero, el nuevo pico y placa para los vehículos tipo taxi. Esta se extenderá de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Los vehículos que iniciaron con la medida son cuyas placas terminan en 7 y 8 e irá en este puente de reyes así: viernes 6 de enero las placas 5 y 6; sábado y domingo y lunes festivo no regirá la medida.

