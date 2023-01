Johan Mojica no tiene cerca la titularidad con Villarreal: su técnico no lo tiene en consideración

El colombiano Johan Mojica estuvo en el banquillo del Villarreal en la victoria por 2-1 ante el Real Madrid por Liga Santander. Imagen: EFE.

El 2023 futbolístico inició con las mejores ligas del mundo y varios colombianos vieron este año nuevo como la oportunidad perfecta de iniciar una nueva etapa logrando tener más participación con sus actuales clubes; sin embargo, si no son las lesiones, son las decisiones de sus directores técnicos las que los están alejándolos de sus objetivos.

El sábado 7 de enero, el Real Madrid visitó en el Madrigal al Villarreal por la jornada número 16 de la Liga Santander y el lateral izquierdo colombiano Johan Mojica esperaba tener participación en uno de los partidos más importantes de su equipo esta temporada; sin embargo, no fue tenido en cuenta por su técnico Enrique Setién y se quedó los 90 minutos de juego en el banquillo.

A pesar de que el Submarino Amarillo terminó llevándose la victoria por un resultado de 2-1, la situación actual de Mojica en la institución de la Comunidad Valenciana no termina de ser del todo cómoda.

Desde que Setién fue nombrado como nuevo director técnico del Villarreal, el 25 de octubre de 2022, Johan ha estado en el banco de suplentes en todos los partidos de liga en los que el nuevo estratega ha dirigido, ante Athletic Club de Bilbao, Mallorca, Espanyol, Valencia y Real Madrid, quedando claro que no está en los planes de ‘Quique’, al menos para el rentado local.

El último partido en el que Johan vio participación con el conjunto Groguet fue el martes 3 de enero, donde Setién le dio la oportunidad de participar en la tercera ronda de la Copa del Rey, encuentro donde vencieron por un resultado de 5-1 a F.C. Cartagena y clasificaron a octavos de final.

No obstante, su presencia en esta competición no representa una verdadera oportunidad en el equipo principal, ya que, hasta el momento el timonel del equipo ha usado a los jugadores ‘alternativa’ que no son titulares para estas primeras instancias del certamen.

Te puede interesar: Liverpool sufrió a Wolverhampton y deberá jugar ‘replay’ para defender el título de la FA Cup

Se espera, al menos, que Mojica siga participando hasta las últimas instancias de esta competición si no va a participar en liga. El próximo partido del Villarreal en la Copa del Rey será entre el 17, 18 o 19 de enero ante el Real Madrid y querrán repetir lo conseguido en la más reciente jornada de liga, aunque esta vez con el lateral colombiano en el campo.

Es importante resaltar que las eliminatorias en los octavos de final en la Copa son a partido único; es decir, el que gane en los 90 minutos, tiempo complementario o serie de penales avanzará a la siguiente fase. Los únicos partidos que son a ida y vuelta son las semifinales.

Cabe recordar que, Mojica llegó el 31 de agosto de 2022 al Submarino Amarillo por 5,5 millones de euros tras provenir de Elche CF. Tiene contrato firmado hasta el 29 de junio de 2026 y hasta el momento ha disputado la UEFA Conference League, La Liga Santander, la Copa del Rey y los amistosos de mitad de temporada contra Fenerbahçe, Galatasaray, Aston Villa y Napoli durante el parón que se produjo mediante el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022.

SEGUIR LEYENDO: