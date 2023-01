Hasta el ‘corrientazo’ tendrá menos carne por culpa de la inflación

El precio del almuerzo corriente se ha mantenido al alza en los últimos meses.

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el Índice de Precio al Consumidor, IPC, señaló que la inflación total del 2022 fue del 13,12 por ciento, en el que se vio que impactó a varios alimentos de la Canasta Familiar.

Tras un alza de más del 50% del arroz, yuca 105% y sin contar con los diferentes cortes de carne, ya muchos restaurantes piensan en cómo modificar sus menús, las porciones de cada ingrediente o incrementar el precio de los famosos ‘corrientazos’, sin contar que muchos establecimientos están empezando a cobrar el 8 por ciento del impuesto de consumo.

Guillermo Gómez, residente ejecutivo de Acodres, Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, señaló en la W Radio que el ‘corrientazo’ entraría a costar entre $14.000 a $18.000 por culpa de la inflación, algo que en palabras del líder gremial se “saldría” del presupuesto de los colombianos.

“Vamos a encontrar ‘corrientazo’ entre un valor de $14.000 a $18.000, que se sale de la capacidad presupuestal de los colombianos y que es la forma de alimentarse en sitios cercanos a su trabajo”, señaló Gómez en ese medio.

De acuerdo con estas estimaciones, si se toma como referencia 14 mil pesos como precio de un ‘corrientazo’, un ciudadano gastaría a la semana 70.000 pesos, y al mes llegaría a pagar 280.000 pesos.

Para el líder gremial, no solo la inflación está afectando a los restaurantes y a los clientes, sino una serie de medidas desde el Gobierno nacional como lo son la prohibición de la salsa de soya (entre otros alimentos contemplados en la Resolución 2013 de 2020), un elemento fundamental en la comida asiática.

“Prohibir un alimento por un referente de salud viola las normas constitucionales; el Ministerio hace bien para que le demos información al consumidor de cuál es el grado de sal, sodio o azúcar, pero otra cosa es prohibir insumos tan importantes como lo es la salsa de soya”, dijo Gómez a esa emisora.

En cuanto a la venta de carne dentro de los ‘corrientazos’, Guillermo Gómez señaló en la W Radio, que “es un tema que se ha hablado con los proveedores y muchos tipos de carne ya no la van a comercializar más por su precio, porque es incomparable para los restaurantes y eso resulta siendo un golpe fuerte porque un establecimiento gastronómico porque de alguna manera no le es fácil llamar clientes (...) hay personas que creen que los valores del restaurante pueden seguir sin límite porque a un cliente le gusta determinado y no va a renunciar a un plato por su precio”.

Los restaurantes tendrán que replantearse las preparaciones o porciones de platos con arracacha, ñame y otros tubérculos, pues presentaron un incremento del 109,84% en su precio, al igual que la cebolla con 106,81%, el arroz con 54% y la yuca para consumo en el hogar con un aumento con 88,08%, a pesar que estos ingredientes se producen en el país y no se importa en grandes cantidades.

Por el momento, el Gobierno nacional (en el marco del incremento del salario mínimo) señaló su intención de combatir la inflación como método con el que se busca que la economía se estabilice. Desde el ministerio de Trabajo se busca que se congele el precio de 51 alimentos de la canasta familiar para contrarrestar la inflación, como lo son cereales, productos de panadería, tubérculos y plátanos, hortalizas y legumbres, frutas, carnes, pescado, entre otros

