Cargamento de 4.5 toneladas de alcaloides fue interceptada en el Pacífico colombiano

La Fuerza Naval del Pacífico interceptó un buque cuando navegaba a alta velocidad con más de 4.5 toneladas de alcaloides. El operativo se desarrolló con apoyo de cámaras de alta resolución de aeronaves de la Fuerza Aérea y con inteligencia de la cooperación internacional.

Conforme a las autoridades, el cargamento tenía como destino final Centroamérica y, al parecer, pertenecía al grupo armado residual ‘Estructura 30 Rafael Aguilera’, el cual tiene nexos con el Cartel de Sinaloa en México.

El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico Carlos Serrano informó que “esta operación afecta significativamente las finanzas de las estructuras criminales. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones navales para negar el uso ilícito del mar”.

Determinando así, que este sería uno de los cargamentos de droga incautados más grandes de los últimos meses en el país. Hace tres semanas en operaciones adelantadas en la misma zona del país, se incautaron cargamentos de cocaína avaluados en 110 millones de dólares en el mercado ilícito.

Inicialmente, los uniformados ubicaron un depósito en Punta Ají, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, donde se hallaron 41 costales y 20 paquetes sellados los cuales contenían marihuana, los cuales pertenecían a Jaime Martínez disidente de las Farc. En total, se hallaron 1.558 kilogramos de estupefacientes y no se anunciaron capturas.

‘’La Institución Naval invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad ilícita o sospechosa en las líneas gratuitas 123, 146 y 147 disponibles las 24 horas”, indicó la Armada Nacional.

Es importante recordar la mención del presidente Petro respecto a los campesinos que cultivan la hoja de coca, ya que el mandatario afirma que su administración estudia una estrategia para transformar la cosecha y volverla lícita.

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo el presidente Gustavo Petro en el Encuentro Cocalero del Catatumbo.

Y añadió: “Los funcionarios públicos deben venir al territorio, claro que tenemos que sacar al campesino, tenemos que pasar a otras eras, la producción de la sustitución de cultivos en bruto debe convertirse en industria, no solo es plantar hoja de cacao, sino que tiene que haber una chocolatería en la misma región”.

Incautación de drogas en lo corrido del 2023

La Policía Nacional por medio de su página oficial informa a la ciudadanía sobre los trabajos y operativos adelantados en contra de las estructuras criminales para confrontar el narcotráfico, durante lo corrido del 2023 se reportan tres operativos de importancia. El primero de estos se desarrolló el 05 de enero del 2023 en donde autoridades incautaron 77 kilogramos de marihuana, gracias a los planes diarios que adelanta el grupo de Carabineros y caninos. Este cargamento iba a ser enviado dentro de tubos metálicos desde Cartagena, pero gracias al trabajo de ‘Panya’ se determinó que dentro de los mismos se hallaban sustancias narcóticas.

Así mismo, el viernes 06 de enero 2023, en Manizales, uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes capturaron en dos hechos distintos a dos personas de 19 y 20 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Otro de los operativos realizado el mismo día, permitió la incautación de 6.000 gramos de clorhidrato de cocaína y un arma de fuego en Maicao, Guajira.





