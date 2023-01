Alcalde de Manizales da su versión sobre presunto acoso a mujer en la vía

La periodista Alexandra Franco denunció que fue víctima de una intimidación del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. (Twitter de la comunnicadora @Afm0512)

A propósito del revuelo que ha causado la confrontación entre la periodista Alexandra Franco Muñoz y el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, el mandatario ha salido a dar su versión de los hechos a través de varios medios de comunicación. Según él, no conocía a la comunicadora ni tenía la intención de incomodarla.

Desde su cuenta de Twitter, Franco —quien durante el incidente viajaba con su madre y su hermana, una menor de edad— aseguró que Marín la persiguió desde el sector de Santander hasta Ravasco, en una camioneta de placas IFM419. Después, dijo ella, el alcalde las habría intimidado al punto de que su progenitora decidió grabar lo ocurrido. Además, en la denuncia se destacó que la situación habría provocado el estallido en llanto de su hermana, de solo 13 años.

Al respecto, Marín aseguró que ha buscado a la ciudadana para darle la cara sobre lo ocurrido, pero no ha recibido respuesta. “Yo quise establecer un diálogo con la ciudadana y conocer la razón de su disgusto, y si en algún momento se sintió intimidada yo le ofrezco disculpas, porque mi única intención fue dialogar con ella. Eso fue lo que pasó”, dijo Marín en un video.

El mandatario aseguró que se estaba subiendo a su carro cuando Franco bajó la ventana del suyo y empezó a gritarle de todo. Marín dijo que no la distinguió en esa situación ni sabía que había trabajado para Octavio Cardona, el alcalde anterior: “Cuando me gritó cosas desde su carro se tapó con una chaqueta la cara y después usó tapabocas. No tenía idea que había trabajado antes en la administración. No la conozco y la he estado buscando para pedirle disculpas y subsanar este impase”, apuntó.

Con respecto a los improperios que habría recibido de parte de Franco, aseguró que no los repite “porque fue muy grosera y eso es echarle más leña al fuego”. Además, negó que él estuviera persiguiéndola: él dijo que se estaban dirigiendo hacia el mismo lugar por coincidencia. También negó haber estado alterado o haberle alzado la voz a la periodista. Finalmente, señaló que hubo varios testigos que podrían afirmar que él, genuinamente, estaba calmado y solo quería saber en qué le podía servir a la denunciante.

El video del incidente

En el material grabado y difundido por las redes, de 17 segundos de duración, se puede escuchar cuando una de las presentes narra: ”Yo le dije, ¿por qué no se va para la casa? Y nos persiguió todo esto”.

A lo que la persona que realiza la grabación contesta: ”Se vino detrás de nosotras hasta acá”. El alcalde replica preguntando “¿En qué puedo servirles?”, a lo que ellas contestan: “en nada”.

“En la foto se puede ver cuando venía de intimidar a mi mamá. Y cuando vio que me devolví, me confrontó. Pensamos que nos haría daño con su conductor. De los nervios mi mamá grabo lo que pudo. Es un violento, acosador y machito. Mi hermanita (13 años) del miedo se puso a llorar. No puedo creer que un alcalde como Carlos Mario Marín se atreva a intimidar a las mujeres así. SI ALGO ME PASA A MI O A MI FAMILIA, ES CULPA DE CARLOS MARIO MARIN”, sentenció Franco en la red social.

Denuncia de persecución e intimidación por parte del alcalde de Manizales. Video de @Afm0512

