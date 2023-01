Gustavo Bolívar reveló que el mismo presidente Gustavo Petro le pidió que se postule para alcalde de Bogotá

Gustavo Petro, presidente de la República, quisiera ver a su coequipero Gustavo Bolívar como alcalde de Bogotá: ¿lo logrará? / Archivo.

La posible candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá sigue siendo noticia. En las últimas horas, el exsenador del Pacto Histórico reveló que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió que postule su nombre para competir por suceder a la actual alcaldesa de la ciudad, Claudia López Hernández.

En medio de una entrevista con la revista Semana, el también escritor y libretista, que renunció al Senado para escribir novelas y, aparentemente, no inhabilitarse en caso de que decida lanzarse para dirigir a la capital, contó que los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras también lo motivaron para que tomara la decisión de gobernar y no legislar.

“El lío que tengo es que debo trabajar primero. Así se lo dije a Petro, a Cepeda y al mismo Roy, quienes fueron tres de las personas que me buscaron para que aceptara la candidatura”, expresó Gustavo Bolívar.

El proyecto sería adaptación de una película que Gustavo Bolívar estrenó hace varios meses y que tituló 'Millonario sin amor' | Foto: Colprensa

Allí, reconoció que le “gustaría ser alcalde para demostrarle a la gente lo que es una gestión honorable y de cero corrupciones” y aseguró que, por ahora, no sabía de ese tipo de escándalos bajo las administraciones de Claudia López y del mismo Petro, quien fue mandatario de la capital en el 2012.

Ahora bien, el excongresista aseguró que aún no se decide si competir por llegar al Palacio Liévano porque tiene que sacar adelante las dos novelas que le entregará a RCN Televisión y Paramount: “No estaría en capacidad de asumir un cargo de cuatro años si no he definido mi situación financiera, que es muy sencilla”, agregó.

Eso sí, aunque no toma la decisión todavía, sí reveló los proyectos a los que le apostaría en caso de que llegue como sucesor de Claudia López. De hecho, reveló que, desde ya, le pidió al presidente Petro que si él se animaba a ser alcalde él debía prometerle que le daría los fondos para financiar varios de sus eventuales logros.

“Bogotá es una ciudad que necesitaría más presupuesto para desarrollarse, es de las cosas que le diría a Petro. Si usted quiere que me meta a ese chicharrón, tiene que asegurarme el dinero para unas tres o cuatro megaobras. Tampoco me voy a ir a meter a quemarme”, aseguró Bolívar a Semana.

Gustavo Petro le pidió a Gustavo Bolívar que compita por suceder a Claudia López en la Alcaldía de Bogotá.

En esa línea, anunció que si llega a ocupar el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia propondrá “un túnel entre La Sevillana y el primer peaje saliendo de Soacha”, en Cundinamarca, para que los ciudadanos no gasten dos horas, como él, para movilizarse de un extremo a otro.

Además, aunque dijo que seguiría con la idea “progresista” de las ciclovías, aseguró que una de sus apuestas como alcalde mayor de Bogotá será descongestionar a la ciudad para que no tenga tantos trancones. De hecho, dijo que el túnel que tiene pensado tendría espacio liberado “para una ciclovía y unos jardines hermosos”.

Para financiar ese proyecto, Bolívar dijo que, si toma la decisión de ser candidato, desde la misma campaña empezará a buscar los patrocinadores para su idea que, inclusive, contaría con peaje electrónico “como pasa en Estados Unidos, que no hay casetas”, agregó.

Alcaldesa Claudia López y exsenador Gustavo Bolívar: los motivos que los alejaron de la supuesta amistad. Fotos: Colprensa.

En otros apartes de la entrevista con Semana, Gustavo Bolívar evaluó la gestión de Claudia López, a quien eventualmente buscaría reemplazar, y aseguró que, pese a que reconoció que administrar a Bogotá es difícil, la mandataria no escuchó el clamor de los jóvenes durante el Paro Nacional del 2021.

“Claudia, que era supuestamente progresista y tenía que haber hecho eso, lo que hace es sumarse al coro de Duque y echarles (a los jóvenes) al Ejército y a la Policía para que les sacaran los ojos”, dijo Bolívar, quien aseguró que tiene un café pendiente con la alcaldesa para que le pida disculpas por llamarlo “terrorista”.

