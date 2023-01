Joven de 15 años ganó concurso Medellín en 100 palabras con historia de violencia intrafamiliar

Fue tanto el impacto que Miguel Ángel López Henao tuvo que usar sus redes sociales para tranquilizar a los medellinenses. Foto: Andina

La quinta edición del concurso Medellín en 100 Palabras concluyó en noviembre de 2022 con la premiación para sus nueve orgullosos ganadores. No obstante, esta competencia literaria se hizo tendencia en las redes sociales durante la primera semana de 2023 porque se hizo viral uno de esos nueve textos; de forma específica, el que ganó el primer puesto en la categoría juvenil.

El breve cuento se titula El monstruo de mi cuarto y fue escrito por Miguel Ángel López Henao, un joven de apenas 15 años que vive en la comuna Aranjuez, en el nororiente de la capital de Antioquia. Por la contundencia de su escrito, el más destacado entre los participantes de entre 14 y 17 años, los jueces —los periodistas Melba Escobar, Claudia Morales y Juan Mosquera— decidieron que López era merecedor de un premio de 8 millones de pesos. El texto se cita a continuación.

“Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, el coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor”.

López Henao no contaba con que, meses después de la premiación, su desgarrador relato sobre violencia intrafamiliar se haría viral en las redes sociales al punto de que los usuarios de internet lo confundieran con un grito de auxilio. Muchos de ellos quedaron convencidos de que esta era una vivencia real del escritor e incluso han enviado el texto a las redes sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que le restablezcan sus derechos.

Fue tanto el impacto que el propio joven tuvo que usar sus redes sociales para tranquilizar a los medellinenses. “Saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato, pero no malinterpreten ya que no es mi caso y quienes me conocen pueden acreditarlo. Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos... Es lindo la preocupación pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos”, escribió López Henao.

Asimismo, desde la emisora RCN Radio buscaron al joven, quien aseguró que este cuento era su tercer intento de ganar el concurso. “No fue una experiencia propia, gracias a Dios, pero sí me inspiré en experiencias de mis amigos, de conocidos, que infortunadamente han pasado en esa situación. Entonces, decidí plasmarlo en una hoja para que aquellas madres, padres, se den cuenta de lo que está pasando en los hogares”, dijo López Henao.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un cuento sobre violencia gana en la categoría juvenil de Medellín en 100 palabras. De hecho, en la edición 2021, la ganadora fue Valeria Londoño Morales, de 17 años, con el cuento Moños rojos:

“Ese día tenía el cabello suelto y en él dos moños rojos; el uniforme y los zapatos bien embetunados combinaban con mi inocencia. Bajaba por el sendero con apuro, pues odiaba llegar tarde a mi colegio. Llevaba, si acaso, cinco minutos caminando cuando sentí pasos tras de mí, él saludó, yo saludé, aunque mamá había dicho que a los extraños no se saluda. Ese día no llegué temprano al colegio, ni tarde, ni a tiempo, ese día no llegué, porque él me tomó de la mano y lo único que no me quitó fueron mis moños”.

