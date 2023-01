Adrián Magnoli califica de absurda la propuesta de la Fifa de nombrar a los estadios ‘Rey Pelé'

Adrián Magnoli critica a la Fifa y su decisión de pedir que nombren estadios en honor al Rey Pelé en todo el mundo

“Vamos a pedirle a todas las federaciones en el mundo entero (211 países) que nombren un estadio —en cada país del mundo— con el nombre de Pelé, porque creo que los jóvenes y las futuras generaciones tiene que saber y recordar quién era Pelé y la alegría que le ha dado al mundo”, fueron las palabras del presidente de la Fifa, Gianni Infantino después del funeral de Edson Arantes Do Nascimiento el pasado 3 de enero de 2023.

Con base en estas declaraciones, el otrora estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio en Colombia fue renombrado en honor a O Rei y así lo hizo saber desde su cuenta de Twitter el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, un día después del funeral del exfutbolista:

Desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio, se llamará BELLO HORIZONTE “REY PELÉ”. Las futuras generaciones deben conocer quien fue este ícono del fútbol mundial. Acogemos la sugerencia de la @FIFAcom

Renombramiento del estadio de Villavicencio (Meta) en honor al Rey Pelé / (Twitter: @JuanGZuluaga)

No obstante, la polémica por esta determinación no tardó en llegar por parte del periodista argentino residente en Colombia, Adrián el Profe Magnoli, que desde su cuenta de Twitter se despachó contra la Fifa y su determinación de bautizar estadios por sugerencia y no por iniciativa propia en cada país, calificándola —de paso— como absurda.

Así fue el pronunciamiento del experimentado comunicador de DirecTV Sports y RCN Radio:

Jajajajajajaj, no jodan, ‘El Cholo’ Valderrama o un ilustre llanero antes. Esa sugerencia de Infantino de que al menos un estadio de cada país se llame ‘Rey Pelé’ me parece absurda. Cada cual que lo haga por que quiera no porque se lo diga la FIFA

Adrián Magnoli critica a la Fifa y su decisión de pedir que nombren estadios en honor al Rey Pelé en todo el mundo. Twitter: @AdrianMagnoli

Sobre la situación que involucra cambiar los nombres e insignias de estadios y hasta remodelarlos en honor a Pelé, el máximo dirigente del ente rector del balompié internacional remarcó que espera que se sigan marcando goles de acá a 60 años y la memoria del mejor futbolista de todos los tiempos no muera. Así remató su intervención en sueño brasileño el pasado 3 de enero de 2023 ante los medios de comunicación del gigante sudamericano:

Creo que lo más importante tiene que ser que haya un estadio, un campo, donde se juega, donde se marcan goles, y que los niños y las generaciones en 20, 30, 50 ó 60 años cuando marquen goles en el Estadio Pelé en cualquier país del mundo, se pregunten quién era este Pelé, digan: “Bueno, era un grandísimo del fútbol que nos hizo emocionarnos” y lo vamos a hacer en el mundo entero

El mundo del fútbol comenzó 2023 de luto y jamás olvidará el 29 de diciembre de 2022, fecha en la que renació como un recuerdo eterno para el deporte la memoria de Arantes do Nascimiento.

A sus 82 años, el exfutbolista brasileño falleció en un hospital de São Paulo tras batallar por más de doce meses contra un cáncer de colón que lentamente fue afectando su movilidad y capacidad de depender de sí mismo para la cotidianidad.

Sin embargo, el fútbol internacional y particularmente el latinoamericano se rindió a los pies de la leyenda futbolística tres veces campeona del mundo con la selección de Brasil para que su memoria se siga homenajeando en la posteridad.

