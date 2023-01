Video: de nuevo un valiente enfrentó a un hombre que pretendía a robar en Transmilenio

El ciudadano le impidió al vándalo descender del vehículo con uno de los extintores. (www.bogota.gov.co)

Sin recurrir a la violencia, pero, eso sí, con mucho carácter, un ejemplar ciudadano impidió que un vándalo se robara un extintor de un bus articulado de Transmilenio.

El hecho se conoció el jueves 5 de enero, luego de que en las redes sociales se hiciera viral un video en el que se observa como el valiente le impide al ladrón descender del automotor con el dispositivo de emergencia.

“Hey parcero, devuelva el extintor mijo. No se va a bajar, no se baja. No se lo va a robar”, le decía en completa calma, pero con firmeza.

Al verse increpado por el ciudadano, el vándalo accedió y dejó la herramienta contra incendios en el piso del vehículo y ahí sí salió del bus, luego de hubiera activado la apertura de emergencia de las puertas.

“Ya listo parcero, puede bajarse”, le dijo al ladrón, sin que el asunto escalara a hechos violentos en el interior del vehículo del sistema masivo de transporte.

En noviembre del año pasado ocurrió una situación similar en la que otro delincuente que pretendía robarse parte del mobiliario de una de las paradas de los buses articulados.

El pasajero, indignado con lo que ocurría, bajó a un ladrón que hurtaba algunas láminas de aluminio del techo de la estación de la Universidad Nacional a plena luz del día.

El ciudadano que lo encaró lo sacó a empellones, e instaba a que el resto de usuarios se solidarizaran con él para impedir el acto en contra del mismo sistema.

“Un delincuente acá en la estación de la Universidad Nacional y los espectadores no ayudan. Un delincuente normal, acá con la estación, como todo lo que pasa en nuestra ciudad”, señalaba la ciudadana con rabia al ver la situación.

Se enfrentó al delincuente que hurtaba parte del techo de la parada de los buses articulados.

Y es que la inseguridad en Transmilenio fue de grandes proporciones durante el año pasado, al punto de que los hurtos al interior del sistema se incrementaron en un 135 %, según cifras de la Secretaría de Seguridad de la capital colombiana que citaron en un artículo de Citynoticias, informativo del canal local de Bogotá City T.V.

En 2021, reseñaron, se reportaron 2.589 denuncias de hurtos a personas, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 6.733 casos.

