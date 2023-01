Video: tras avistar a un jaguar junto a una carretera en Majagual (Sucre), MinAmbiente pidió que no lo cacen

Los jaguares cumplen con una importante función para la conservación del medio ambiente, por eso las autoridades solicitaron no atentar contra el ejemplar que fue avistado en zona rural de Majagual (Sucre). (Reino Animal/ Handout via REUTERS/ Imagen de referencia)

Un poco de temor, pero también de admiración, provocó entre los pobladores la presencia de un jaguar que hizo un recorrido en un predio de la zona rural de Majagual (Sucre), en la zona de la Mojana, junto a una carretera de la zona.

Las grabaciones del recorrido del felino las divulgaron el jueves 5 de enero tanto la Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge(Corpomojana), la autoridad ambiental local, como el Ministerio de Ambiente, para solicitar a la comunidad que no lo cacen o atenten contra su vida, ya que aparte de ser una especie amenazada, cumple una importante función para el ecosistema de la zona.

“Vale la pena resaltar que la subregión de La Mojana presenta un descenso de los niveles de la inundación que se tiene des hace más de un año y es por ello, que estos especímenes retomando su corredor ecológico pretenden regresar a su hábitat original”, señaló en el periódico regional El Universal Sergio Pacheco Flórez, subdirector de Gestión Ambiental de Corpomojana.

Corpomojana, autoridad ambiental en la zona, pidió a la población respetarle la vida al felino.

También se sumó a este llamado de proteger al felino, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que a través de su cuenta oficial de Twitter solicitó no atentar contra el animal.

“Llamado a la comunidad de los municipios de Majagual, campesinos, ganaderos y habitantes en general respetar la vida del Jaguar que atraviesa su territorio. Ya se está coordinando con @Corpomojana adecuado manejo de la situación (Sic)”, solicitó.

También esa entidad del Ejecutivo reiteró en esa red social que están adelantando las acciones que se establecen para este tipo de casos.

“Informamos que @Corpomojana está adelantando acciones de sensibilización para su protección. Además, reiteramos la importancia de la conservación de esta importancia especie”, trinaron.

Agregaron que el que se considera el felino más grande de América, y el tercero más grande del mundo, tiene una importante función para la conservación el medio ambiente.

El animal, además de ser una especie amenazada, cumple una importante función para el ecosistema de la región.

“Es una especie ‘sombrilla’ que al ser conservada, garantiza la supervivencia y el hábitat de otro sinnúmero de especies. Además, se encarga de mantener el equilibrio en los ecosistemas como el mayor depredador del continente”, explicaron.

También recordaron que el animal tiene presencia en casi todo el país, pero el territorio en el que habita se ha reducido por las actividades humanas.

“Esta especie se encuentra en el Caribe, la Serranía de San Lucas, el Chocó Biogeográfico, la Orinoquía, los Andes y la Amazonía. Su presencia se ha reducido por actividades como cacería, fragmentación y conflictos con humanos, por eso hacemos un llamado a cuidar su hábitat”, indicaron.





Recomendaciones de seguridad

En casos de encontrarse con el felino Corpomojana dejó las siguientes recomendaciones:

- Mantenga la calma, no grite ni haga movimientos bruscos.

- Nunca le dé la espalda al jaguar, ni salga corriendo.

- Sin quitarle la vista o mirando un punto delante del jaguar en el suelo, camine lentamente hacia atrás, tratando de ganar la mayor distancia entre el mismo y usted, el jaguar probablemente hará lo mismo.

- En caso de un grupo, donde haya niños, colóquelos detrás de un adulto, de forma que entre el jaguar y el niño haya un adulto.

- No realice movimientos bruscos, recuerde que de nada sirve correr ya que el jaguar corre más rápido que usted, correr es un comportamiento de presa, que puede desencadenar el instinto de persecución y caza.

- No realizar su cacería y muerte porque es ilegal según las normas colombianas.

- No debe realizar la cacería el Jaguar, no solo por lo ilegal, sino porque en caso de que el animal llegue a quedar herido y la persona no pueda defenderse, este será más agresivo y atacará con más ferocidad.

- Si encuentra en su ruta, rastros o huellas de felino (Jaguar), en lo posible debe salirse de esta.

- Es recomendable tener permanentemente un silbato o pito a la mano.

- Ante este caso de avistamiento, avisar a la autoridad al WhatsApp 3217821561 para realizar los protocolos.

