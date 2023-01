Obras de Porfirio Barba Jacob entran al dominio público en 2023

La lista es publicada cada primero de enero, en el marco del Dominio Público. Foto: Biblioteca Nacional de Colombia.

Cada primero de enero se celebra el Día del Dominio Público. La Biblioteca Nacional de Colombia se unió a la celebración revelando la lista de todos los artistas y escritores cuyas obras pasan al dominio público. Esto sucede porque en Colombia los derechos patrimoniales de los artistas caducan a los 80 años de la muerte de su autor. Para 2023, la lista incluye a 28 autores, uno de ellos es Porfirio Barba Jacob.

En consecuencia, cualquier persona puede hacer uso de estas obras sin solicitar permiso, aunque siempre debe citar a su autor, pues es importante recalcar que los derechos morales son imprescriptibles.

Entre los autores destacan nombres como el de Josefa Andrade Berti, poetisa cucuteña conocida bajo el seudónimo de Hulda; el famoso anarquista colombiano Biófilo Panclasta, autor de la obra Mis prisiones, mis destierros y mi vida; el artista Ricardo Moros Ospina y el más reconocido el literato colombiano: Porfirio Barba Jacob, autor de El corazón iluminado o Canción de la vida profunda.

Le puede interesar: Historia de los libreros en Bogotá; Célico Gómez, el creador de Merlín, un mágico mundo literario en pleno centro de la capital colombiana

"Tipo del indio jaulero en Bogotá". Grabado de Ricardo Moros Urbina. Imagen: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

En la lista también se encuentran nombres como el del historiador Eduardo Posada, el político Lucas Caballero o el músico Alejandro Wills, autor de temas como Bogotá: pasillo para canto y piano.

La lista la termina por conformar: los abogados Carmelo Arango, José Antonio Archila, Benjamín Bernal, Manuel Antonio y Carvajal, Antonio José Uribe; los poetas Luis Aurelio Vergara, Samuel Velázquez, Edgar Poe Restrepo, Miguel Alba Moreno, Alejandro Duque Villegas, Antonio José Cano y Samuel Velázquez Botero; Los clérigos Tiberio de Jesús Salazar y Francisco Cristóbal Toro; el músico Emilio Murillo; el fotógrafo Melitón Rodríguez, el médico Ignacio Gutiérrez, finalmente, el escritor Luis Enrique Forero.

Al igual que en el caso de Colombia, alrededor del mundo, todas las bibliotecas nacionales hacen pública una lista el primero de enero, de forma que los usuarios puedan conocer que obras entran a la esfera del dominio público. En el caso de España, la lista incluye a 117 autores, entre ellos Miguel Hernández.

Otras obras que entraron en dominio público este año son: Las películas: Metrópolis de Fritz Lang, El Enemigo de las Rubias de Alfred Hitchcock, El rey de reyes de Cecil B DeMille o el Séptimo Cielo de Frank Borzage. Así como las novelas: Al faro de Virginia Wolf, la totalidad de las obras de Sherlock Holmes, o el texto Hombres sin mujeres de Ernest Hemingway.

¿Qué implica el Dominio Público?

Con el afán de proteger las obras producidas por artistas, escritores y músicos, en 1886 se firmó el convenio de Berna, reafirmado por Colombia en 1979. Según lo pactado, cada país puede establecer un número de años para que los derechos patrimoniales de un artista expiren, como ya se mencionó en el caso de Colombia son 80 años.

Esta denominación implica que las obras producidas pueden ser explotadas por cualquier persona; es decir, que se puede copiar, distribuir y disfrutar sus contenidos sin vulnerar algún derecho. No obstante, esta realidad se refiere al trabajo original, no a las ediciones posteriores, traducciones o cualquier tipo de interpretación posterior. Por ejemplo, si bien el bambuco Beso robado de Alejandro Wills se encuentra libre de derechos, no así una interpretación de esta pieza ejecutada por otro artista en fecha reciente.

Seguir leyendo: