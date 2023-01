Tuitero compara y analiza los nombramientos de Petro y Duque en la Cancillería, ¿qué encontró?

En esa marea de datos que producen todos los gobiernos, a diario, hay uno en particular en los que enfocó su ojo David Mauricio Castrillon Kerrigan, profesor investigador de la Universidad Externado y estudioso de la relaciones entre China y Estados Unidos, que publicó un hilo en Twitter en el que deja ver cómo han sido repartidos los puestos diplomáticos en el Gobierno pasado y en el actual. FOTOS: Colprensa / vía Twitter (@petrogustavo)

El Gobierno de Gustavo Petro está a pocos días de cumplir sus primeros cinco meses, en los que los balances de su gestión han sido una constante, su primer fin de semana, su primer mes. Y si bien algunos han sido apresurados, al acercarse a su primer semestre en el poder, los análisis y las comparativas que se pueden hacer sobre las actuaciones del Gobierno nacional empiezan a tener más datos de donde asirse.

En esa marea de datos que producen todos los gobiernos a diario, hay uno en particular en los que enfocó su ojo David Mauricio Castrillon Kerrigan, profesor investigador de la Universidad Externado y estudioso de la relaciones entre China y Estados Unidos, que publicó un hilo en Twitter en el que deja ver cómo han sido repartidos los puestos diplomáticos en el Gobierno pasado y en el actual.

El hilo de Castrillón comienza con una pregunta: “¿Cómo se compara el gobierno de Gustavo Petro con el de Duque en nombramientos a Cancillería en su primer cierre de año (agosto 7 a diciembre 31)?”, advirtiendo que, “según los decretos disponibles, hay 5 puntos por distinguir y 2 incógnitas”.

A continuación se reproducen los datos, puntos a distinguir y las incógnitas que le suscitaron al profesor Castrillón:

A distinguir:

“1. A pesar de murmullos de quietud, se han dado más nombramientos con Petro (81) que con Duque (50). En particular, ha habido más movimiento con los altos cargos, sin llegar a remover a un miembro de la carrera diplomática de su cargo, salvo una excepción (en ONU)”.

Tablas publicadas por el profesor Castrillon.

“2. El porcentaje de nombramientos de diplomáticos de carrera ha visto un pequeño incremento con Petro, pero se hace notar sobre todo con altos cargos. Por ejemplo, de 14 nombramientos de embajador/a de Duque, ninguno fue de carrera (!!!). De 23 de Petro, 6 han sido de carrera”.

“3a. Por dirección geográfica, las Américas siguen siendo prioridad, representando 57.45% de los nombramientos de Duque y 44.87% de Petro. Europa le sigue, con 27.66% y 35.9%. Con Duque, el país prioritario fue EEUU, con 21.28%. Con Petro, son España y EEUU, 12.82% cada uno”.

Tablas publicadas por el profesor Castrillon.

“3b. Asia, África y Oceanía (AAO) siguen siendo relegados a inicio de los gobiernos. Los 3 continentes solo representaron 6.38% de los nuevos nombramientos de Duque y 7.69% de los de Petro”.

“3c. 25 países no recibieron nuevos nombramientos a inicio de ambos gobiernos, posiblemente reflejando su complejidad o la baja prioridad dada: Brasil, Guatemala, Honduras, Jaimaica, Trinidad y Tobago, Azerbaiyán, Finlandia, Irlanda, Polonia, Portugal, Rusia, Ciudad del Vaticano, Turquía, Emiratos Árabes, Filipinas, India, Japón, Líbano, Tailandia, Vietnam, Algeria, Ghana, Marruecos, Sudáfrica, Australia. 12 de ellos están en AAO. Sorprenden Brasil, Rusia, India, Japón, Sudáfrica”.

“4. Fuera de los nombramientos mencionados, llama la atención que con Petro se está retirando a designados políticos del gobierno anterior (una práctica común) y, en el mismo decreto, se asciende a miembros de la carrera dipl y cons. Esto ha ocurrido 11 veces. 0 veces con Duque”.

“5a. A este punto de la presidencia Duque, más del 70% de los cargos de embajador estaban en manos de designados políticos, y solo 23.08% con personas de carrera. Con Petro, los designados políticos son 26.87%, menos aún que los de carrera, pero queda una mayoría por definir”.

Tablas publicadas por el profesor Castrillon.

“5b. La diferencia en el número de vacantes responde a varias cuestiones: -Con Petro, ya se ha indicado el nombre de 11 personas a ser embajador, pero no han salido sus decretos -Con Duque, muchos de los designados por Santos se mantuvieron por más tiempo”.

A continuación se reproducen los interrogantes que le suscitaron los datos al profesor Castrillón:

“Ahora, en cuanto a las interrogantes: 1. No tenemos mucha claridad de los cambios en la planta interna. Cancillería no publica todas las resoluciones relevantes. 2. Aún no se puede hacer una comparación con Santos y Uribe porque no publicaron todos los decretos de esos gobiernos. Pero ya van derechos de petición para tener toda la información. Esperamos así poder dar una imagen completa del personal a cargo de la política exterior de Colombia”.

“Para cerrar, hay decretos con otro tipo de información relevante (sobre los consulados honorarios, el traslado a planta interna, etc.), pero esos datos vendrán más tarde”, concluyó el profesor Castrillon en su hilo en Twitter.

Horas después, ante la respuesta de otro tuitero, destacando los datos recogidos por el profesor e investigador de la Universidad Externado, y advirtiendo que no tiene todas las cifras, señaló que “Falta bastante, pero estos datos parecieran indicar que este gobierno sí está fortaleciendo la carrera diplomática. Claro, los nombramientos mediáticos serán los que se alejen de esa práctica, pero parece no ser la regla general hasta el momento”.

Ante esto Castrillón contestó que “viendo las decisiones tomadas hasta ahora desde las cifras, hay mayor respeto por la carrera diplomática y consular con el gobierno Petro”.

Al cierre de esta nota se gestionó una entrevista con el profesor Castrillón para ahondar en los datos que ha recolectado y en los análisis que estos le provocan. La entrevista será publicada en los próximos días.

Seguir leyendo: