Fábrica de colchones incendiada no despedirá personal, aseguró su gerente

Grave incendio en una fábrica de colchones en la vía Siberia - Bogotá. Crédito: Colprensa - Camila Díaz.

El incendio en la fábrica de colchones a la altura de la calle 80, en la salida de Bogotá hacia el municipio de Cota (Cundinamarca), estuvo activo más de 10 horas y dejó un saldo de ocho lesionados y millonarias pérdidas. No obstante, una de las mayores preocupaciones es el futuro de los más de 450 empleados que dependen directamente de la compañía.

Las palabras a los medios de Ramón Guisado, propietario de la fábrica de colchones Ramguiflex y de Espumas Santa Fe, fueron interpretadas por algunos como si el incendio implicara el fin inmediato de los contratos del casi medio millar de trabajadores.

“Lo que no se nos ha quemado en ese momento la experiencia que tenemos a través de los años. La parte económica sí afecta, obviamente, pero me tiene sin cuidado. Lo que más me preocupa en este momento es la estabilidad de las 450 familias que viven de forma directa de esto”, dijo Guisado al informativo Citytv.

No obstante, en la mañana de este jueves 5 de enero, el gerente de la fábrica aclaró la situación. “Por el momento, la decisión que hay desde la junta de la compañía es sostener la nómina: no queremos sacar a nadie, no queremos suspender y vamos de la mano con las aseguradoras”, dijo Andrés Hernández en una rueda de prensa a las afueras de la fábrica incinerada.

Para el gerente, es claro que las aseguradoras se tomarán su tiempo antes de desembolsar los seguros que corresponden para este tipo de calamidades. Por ello, su plan es reactivar el negocio lo antes posible para que este se sostenga, con la nómina construida durante mas de 30 años de experiencia.

“Hoy en día, lo que más nos estamos enfocando es en restablecer operación con ellos, con la misma gente. No vamos a utilizar otros terceros, sino con la misma gente. Esa es la prioridad y siempre va a ser así. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la gente esté bien y haya sostenibilidad en sus hogares”, añadió.

Incendio extinguido

El capitán Álvaro Eduardo Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca, anunció en la tarde de este jueves que el incendio en la fábrica de colchones ya fue extinguido. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, extendió un agradecimiento a sus unidades por el trabajo realizado.

“Con más de 150 unidades de los cuerpos de Bomberos de los municipios del Rosal, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Chía, Sopó, Funza, Mosquera, Facatativá, Madrid y Bomberos Oficiales de Bogotá, se logró de manera articulada extinguir dicho incendio, evitando que este se propagara a otras zonas de tan importante sector empresarial”, escribió el bombero.

No obstante, según lo que le dijo a la emisora Caracol Radio el secretario de Gobierno de Cota, Édgar Valero, dentro de las instalaciones de la fábrica hay unas canecas que podrían extraerse del edificio y se han protegido del daño con refrigeración.

“Es importante mirar la posibilidad de poderlas extraer y minimizar el riesgo, porque son bastantes. Entonces, previo a que podamos autorizar el ingreso de los bomberos, necesitamos contar con un concepto técnico estructural que nos permita garantizar que no tienen ningún riesgo de caída de la estructura”, dijo el funcionario.

