El Independiente Medellín explicó por qué el capitán del equipo decidió no regresar de la Argentina

La bolsa de jugadores en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo y los clubes siguen adelantando movimientos para reforzar la plantilla de cara al inicio de la temporada 2023. No obstante, así mismo se han confirmado algunas bajas en las plantillas que generan un enorme impacto, este es el caso del Independiente Medellín, quien confirmó a través de un comunicado que su capitán, el argentino Adrián Arregui, no volverá al país y no contarían con él para la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Liberftadores del siguiente año.

Adrián Arregui llegó al Poderoso en la temporada 2019 tras su paso por clubes como Montreal Impact y Temperley, allí jugó 35 partidos y anotó siete goles. Su buen momento en el club paisa le permitió volver al fútbol argentino, en esta ocasión para vestir los colores de Huracán, no obstante, el jugador no pudo consolidar su mejor forma en su país natal, por lo que tras haber jugado nueve partidos, firmó con Independiente. En los ‘Diablos Rojos’ la situación no fue diferente y regresó en 2021 al ‘Poderoso’.

Desde su vuelta el mediocampista disputó 71 partidos con el Independiente Medellín y anotó 11 goles, además de que pudo levantar su único título como profesional, la Copa Colombia del 2019 y también fue subcampeón de Liga luego de que el ‘Rojo’ perdiera la gran final de la Liga BetPlay 2022-II ante el Deportivo Pereira. Sin embargo, la campaña de los dirigidos por David González fue bastante destacada y les permitió quedarse con uno de los cupos a la Copa Libetadores de América del 2023.

Comunicado del DIM

Independiente Medellín confirmó a través de una misiva que fue publicada en su página web lo sucedido con el jugador y explicó en detalle cuál fue la situación que impidió que el argentino se uniera al plantel que competirá en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores. También, el club dejó en claro que esta situación se presentó contrario “al deseo de la institución”, dando por hecho que quien puso fin a su contrato fue el mismo jugador.

“Contrario al deseo de la institución, el Equipo del Pueblo S.A informa a la afición, los medios de comunicación y el público en general que, aduciendo motivos personales, Adrián Arregui ha decidido no regresar al país para hacer parte del plantel profesional que disputará la CONMEBOL Libertadores y la Liga BetPlay Dimayor 2023-1 (...) El mediocampista de 30 años llegó al Poderoso en el año 2019 procedente del Club Atlético San Martín de Tucumán, con una opción de compra que fue ejecutada por el DIM a tan solo 6 meses de su llegada y tras ser campeón de la Copa Colombia”, se puede leer en la misiva.

Independiente Medellín confirmó que con la pandemia y a inicios del segundo semestre del 2020, Adrián Arregui solicitó al club colombiano trasladarse a Argentina por “motivos personales” y confirmó que, tras su paso por Huracán e Independiente, y al ser dueño de sus derechos deportivos, el jugador regresó al equipo colombiano.

“Si bien la decisión del jugador representa una baja importante para el plantel profesional y la institución, por lo que significa para la hinchada y por la inversión realizada en él, el club aceptó, como una medida para mantener su ritmo de juego y no perder sus derechos deportivos, que el mediocampista sea cedido en préstamo al club Temperley este semestre”, se puede leer en la misiva.

Bajas en el Independiente Medellín

Hasta el momento, se ha confirmado la salida Jorge Segura y Vladímir Hernández, quienes no continúan en el club paisa. Por un lado, Segura le pertenece al Watford de Inglaterra y espera definir su próximo club en posible cesión, mientras que Hernández arribó al Junior de Barranquilla. Otro jugador que dejó el plantel, fue Christian Marrugo, quien fue confirmado en Santa Fe.

