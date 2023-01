Deportivo Pereira presentó su primer fichaje para el 2023 y se prepara para la liga

Larry Ángulo firma con el Deportivo Pereira para la temporada 2023. Twitter: @Corpereira

Deportivo Pereira empieza a organizar sus piezas de cara al 2023, pues luego de alzar la copa en diciembre de 2022, la afición exige refuerzos para la liga nacional y de igual forma, para la Copa Conmebol Libertadores. En medio de dicho contexto, el club regresa a entrenamientos y dio una importante sorpresa, pues presentó su primer fichaje de experiencia para el presente año.

El cuadro ‘Matecaña’ confirmó en sus redes sociales, el arribo del mediocampista Larry Ángulo, quien estaba sin club desde hace algunas semanas. El caso de este volante es particular, pues firmó en el mes de noviembre de 2022 con el Mes Kerman de Irán, no obstante, el cuadro asiático no cumplió con las condiciones y el jugador pidió la carta de libertar, retornando así a territorio nacional.

Respecto las condiciones de esta trasferencia, el vallecaucano de 27 años llega al actual campeón de Colombia por un año, pues firma hasta el mes de diciembre de 2023. Así las cosas, el jugador se convierte en la primera contratación oficial del club risaraldense para la presente temporada.

Este jugador ha pasado por varios equipos desde su debut en 2017, pues en su carpeta resaltan los nombres de Patriotas, Club Deportivo La Equidad, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali, entre otros.

El campeón regresa a entrenos

Tras el receso del mes de diciembre, los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo presentaron los respectivos exámenes médicos para evaluar sus condiciones. Luego de someterse a estos procedimientos, se espera que en el transcurso de este 4 de enero de 2023, el plantel inicie trabajos en campo.

“Deportivo Pereira informa a sus hinchas, medios de comunicación y público en general que: luego de culminar con éxito los siguientes exámenes: Test clinicos de laboratorio, electrocardiogramas, evaluaciones funcionales de movimiento y el test neuro-muscular, a partir de hoy, 4 de enero, iniciaremos los entrenamientos neuromusculares y de campo”, señaló el club.

Deportivo Pereira presentaría sus nuevos fichajes en las próximas horas. Twitter: @Corpereira

Los que llegarían

Son varios los nombres que han salido a la luz en las últimas semanas, sin embargo, la hinchada ha mostrado impaciencia ante el proceso de fichajes, pues son varios los jugadores que se han ido del plantel y no se ha confirmado sus remplazos.

Hasta el momento, el Pereira le dijo adiós a: Dubán Palacio, Andrés Correa, Jader Maza, Leonardo Castro, Harlen Castillo, Luis López, Daniel Linares, Yeiler Goez, Harlin Suárez, Kevin Lugo, José Sinisterra y Leider Berrio.

Sin embargo, tras la confirmación de Larry Ángulo como nuevo jugador, fue el mismo cuadro pereirano, quien destacó que en las próximas horas se confirmarían varios fichajes para la siguiente temporada, pues Pereira debe afrontar Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Conmebol Libertadores.

El ‘Grande Matecaña’ destacó:

“A la fecha, la Institución suma esfuerzos para completar la nómina con la cual afrontaremos las competencias oficiales del 2023 y en las próximas horas comunicaremos, de manera oficial, los jugadores que se suman a nuestro proyecto deportivo”.

Es muy probable que en las próximas horas se confirme la contratación de Eber Moreno, lateral proveniente del América de Cali. De igual forma, los nombres que se han revelado en las últimas horas, son los de: Johan Bocanegra (volante), Edisson Restrepo (defensa), Geisson Perea (defensa) Angelo Rodríguez (delantero) y Aldair Quintana (arquero).

