Estos son los tres nuevos fichajes del Junior de Barranquilla para la temporada 2023

El onceno barranquillero busca armar una plantilla de peso. (Colprensa-Jairo Cassiani)

El Junior de Barranquilla calienta motores de cara a la temporada 2023, pues luego de los tropiezos presentados en el remate del 2022, el cuadro atlanticense busca retomar el rumbo y hacer una buena campaña en el presente año. Para esto, en medio de fuertes polémicas se confirmó el arribo de tres jugadores, los cuales fortalecerán diferentes zonas del campo rojiblanco.

En medio de renovaciones, fichajes y rumores, el equipo de los Char dio a conocer tres la contratación oficial de tres juveniles, los cuales harán parte de la plantilla que disputará liga, copa y torneo internacional. En esta oportunidad, los jugadores provienen de un reconocido club de la costa, Barranquilla FC, el cual se ha caracterizado por adelantar varias negociaciones con el conjunto ‘Tiburón’.

Los jugadores presentados son, por un lado, Jhon Jaider Vélez Carey, mediocampista de 19 años que sumó minutos en la Sub-20 del Barranquilla FC desde el año 2021 y logró afianzarse en dicha escuadra. A este se suma, el también volante Léider Sebastián Berdugo Ruiz de 20 años, quien de igual forma, sumó minutos en el plantel mencionado anteriormente.

Finalmente, llama la atención la llegada del central santandereano, Howell Harley Mena Posada, quien con sus 21 años de edad y 1.85 de estatura, se convierte en una importante variante para los dirigidos por Arturo Reyes, pues la idea es fortalecer diferentes espacios de la zona defensiva.

A los nombres mencionados, se suman a los de Léider Berrío, Brayan León, Iván Scarpeta, Vladimir Hernández, Amaury Torralvo, Carlos Sierra y Edwin Herrera, además de las cuatro renovaciones del plantel, caso de Dany Rosero, Jefersson Martinéz, José Ortiz y Hommer Martinez.

Caso Rafael Pérez

El jugador de Talleres de Córdoba continúa sin definir su futuro profesional, pues luego de haber arribado a Barranquilla, surgieron diferentes rumores sobre su estado físico y tendencia a lesiones. El mismo jugador se pronunció sobre el caso y desestimó dichas versiones, señalando que lo expuesto es falso y a pesar de todo, tiene la esperanza de firmar con Junior.

Pérez le explicó a Toque Sports:

“En este caso, es algo que si me ha tocado bastante, porque se está hablando de algo que yo no tengo, y yo también tengo que dejar en claro porque todavía tengo la ilusión de que en Junior se puedan dar las cosas, pero también tengo que saber que si no es así, yo tengo que ver dónde voy a jugar”.

Asimismo, el central sostuvo que este tipo de situaciones únicamente lo afectan y no le hacen bien a su carrera, pues se basan en supuestos. A esto, añadió que está enfocado en buscar un club en dado caso que, no llegue a un acuerdo con el conjunto barranquillero, pues argumentó que está bien físicamente, señalando que viene de jugar varios partidos de pretemporada.

“Esto no me hace bien, de que se hable de que tengo problemas físicos, de que estoy lesionado y que tengo problemas, porque tengo que dejar en claro, Rafael Pérez está a 100 % de sus condiciones con respecto a lesiones; no tengo lesiones y físicamente estoy muy bien, tanto, que hace siete días estaba jugando partidos amistosos sin ningún problema, entonces hago énfasis en eso”, concluyó.

