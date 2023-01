Jessica Cediel entregó nuevos detalles de su fallida relación sentimental con Mack Roesch

Jessica Cediel reveló nuevos detalles de su fallida relación con Mack Roesch. (Instagram @jessicacedielnet)

Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas más queridas y también más criticadas en redes sociales, por cuenta de sus publicaciones. La bogotana sostuvo una relación con Mack Roesch y recibió un anillo de compromiso que ella aceptó. Sin embargo, tiempo después, decidieron ponerle final a su unión a inicios de 2020 y, así, comienzan los inconvenientes con el hombre, quien le pide que retorne la costosa joya.

“Resulta que yo tenía una relación sentimental y un día de la nada me envía un mensaje terminándome… Ok, le termino, le respondí que estoy de acuerdo, terminemos porque no vamos para ningún lado y ahí se quedó el tema”, contó inicialmente la presentadora de La Descarga, por medio de un video que reposa en su cuenta oficial de Instagram.

Posteriormente, indicó que los reclamos vinieron al poco tiempo de haber decidido eliminar las fotografías que tenía en su perfil de Instagram a lo que ella responde que esta determinación se debe a que ya no sostienen ningún tipo de relación sentimental y argumenta, que, así lo ha hecho con las relaciones que ha sostenido antes.

La presentadora señaló que el hombre dijo mentiras después de haber terminado con él

“Entonces mi cuenta queda limpia, pero en la de él hay una información falsa de un compromiso que nunca ocurrió y ahí es donde empieza la duda de ustedes, mis fans”, explicó, mientras recuerda las constantes preguntas que le hacen los internautas sobre este supuesto compromiso.

Por esta razón, la presentadora indicó que esto le ha generado un agotamiento mental ese trabajo de estar explicando constantemente lo que realmente ocurrió y exponer públicamente lo que ocurre con su vida sentimental, reiterando que continúa soltera y con el único fin de no generar una confusión entre sus seguidores.

“Al final uno es la persona que tiene delirios de persecución, lo que acaba de pasar es la verdad, cualquier relación tiene problemas, pero cuando se acaba, se acaba… Así como están ustedes estoy yo, pero lo más importante es que las cosas pasan por algo y en este momento de mi vida estoy feliz, dedicada a mi familia, a mi recuperación y dedicada a protegerme a mí misma”, concluyó la modelo bogotana.

La presentadora se defendió de los ataques en redes sociales

¿Una nueva relación sentimental? Esto dijo Jessica Cediel

Mucho se ha hablado de la vida sentimental de Jessica Cediel, después de terminar con su expareja, por lo que en la actualidad hay rumores de que el amor podría estar rondando a la presentadora colombiana. ¿Por qué razón?

Pues bien, el pasado domingo, 11 de septiembre, publicó una InstaStorie que ha generado mucha conversación entre la prensa rosa. Cediel compartió la imagen de unas rosas rojas con una tarjeta en la que se lee lo siguiente:

“Y sí, un par de meses y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado mi amor... Cada día que pasa le doy gracias a Dios por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado... love you (te amo) mi bebé, no sabes cuánto te extraño”.

Sin embargo, Jessica Cediel no amplió la información respecto de la persona que le envió tal detalle más allá de reaccionar con un par de emoticones de corazón y redactar sobre la imagen la palabra: “Ay...”. Lo que causó más curiosidad entre sus seguidores que siguen esperando otra pista.

