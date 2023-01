Jugar con Flamengo o volver a Colombia: las opciones de Juanfer Quintero tras su salida de River Plate

Juan Fernando Quintero está buscando equipo luego de que su renovación con River Plate fallara en concretarse. Imagen: Reuters.

El 2023 representa un año de nuevos retos para el deporte colombiano y aquellos futbolistas que no terminaron de la mejor forma el 2022, esperan darle vuelta a la página e iniciar un proceso que les permita explotar el mejor tramo de sus carreras profesionales.

Esta es la situación actual del mediocampista Juan Fernando Quintero, quien luego de un heroico regreso a River Plate el año pasado, mismo que le permitió volver a la selección Colombia, tuvo que despedirse amargamente del club argentino debido a que el club no pudo hacer efectiva la compra de sus derechos deportivos.

Según informó el periodista Juan Franco Gagliardi de Infobae, la razón principal por la cual Quintero no pudo quedarse en River tiene que ver con el Banco Central de Argentina, el cual percibe a Quintero como un residente argentino, pues permaneció todo el 2022 en dicho país. En este caso, el club argentino no podría enviar dineros al extranjero, claro está, con relación a la adquisición de compra de derechos deportivos y el futbolista no estaba dispuesto a recibir el dinero en una cuenta argentina.

Ahora, la cuestión que muchos de los seguidores de Juanfer se plantean es cuál será el próximo equipo al que llegará el antioqueño y qué opciones son verdaderas para él. Son tres países en específico los que estarían buscando los servicios del volante y solo el mejor postor se quedará con su ficha.

Según mencionó el portal brasileño GloboEsporte, Flamengo es uno de los principales clubes con acercamiento al colombiano, su interés es primordial de cara a la Copa Libertadores e incluso ya se ha conversado de la cantidad que recibiría como salario, la cual ronda aproximadamente los 2.5 millones de dólares por temporada.

Fuera de territorio brasileño, el periodista Pablo Giralt afirmó que el paisa también tendría cerca a su entorno algunos clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos interesados. El país norteamericano se ha destacado por ser una puerta abierta para los colombianos y en cuanto a dinero se refiere usualmente no tienen mucho problema en abrir la caja.

Finalmente, la última opción que tiene Quintero en su libreta de posibles destinos es Colombia. En los últimos días, los aficionados de Millonarios se dieron cuenta de que el mediocampista, en redes sociales, está siguiendo a los jugadores más importantes del equipo como Andrés Llínas, Larry Vásquez, Álvaro Montero o Daniel Ruiz, acciones que demuestran que el futbolista tiene una buena relación con el club.

De estas acciones nacieron especulaciones de un posible ‘guiño’ que Quintero le está mandando a los directivos de Millonarios para su posible llegada y es que incluso con el propio director técnico Alberto Gamero, ha tenido acercamientos también por medio de las redes.

No obstante, la barrera principal que tendría Juanfer para llegar al cuadro Embajador es el aspecto económico. Si bien las Gallinas son una de las pocas instituciones colombianas con buena estabilidad económica, esta no puede equipararse con la que presenta el Flamengo o alguno de los equipos de la MLS, por lo que el equipo presidido por Enrique Camacho tendría que endeudarse para ficharlo.

Lo importante para Quintero es que no se apresure al momento de tomar su decisión y mire más allá del horizonte económico para su bien. Este año inician nuevamente las eliminatorias a la próxima Copa Mundial y el oriundo de Medellín necesita estar compitiendo al mejor nivel de clubes para seguir dentro de la consideración del técnico Néstor Lorenzo para la selección Colombia.





