Esta sería la razón por la que Juan Fernando Quintero no siguió en River Plate

Juanfer Quintero salió de River y esta sería la razón.

La novela entre Juan Fernando Quintero y River Plate llegó a su fin, pues el jugador publicó un sentido mensaje en sus redes sociales con ánimos de despedida. Sin embargo, pasadas las horas empiezan a surgir diferentes versiones sobre la salida del jugador de este equipo, pues en un inicio de se presumía que podría renovar.

El mensaje del 10 rezaba: “No traten de entenderlo, siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan, solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. ¡Acá tienen un hincha de por VIDA! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS”.

Las respuestas no se hicieron esperar, pues a pesar de las lesiones, el ‘Nalgón’ se caracterizó por marcar la historia en el onceno de Núñez. De igual forma, varios hinchas empezaron a preguntar sobre motivos de su partida, y todo apuntaría en ese caso al factor económico y situación de inflación que atraviesa el país gaucho.

También puede leer: Sebastián Caicedo explicó por qué Carmen Villalobos le entregó a su perro ‘Capuchino’: “Nadie le quitó nada a nadie”

Conforme a lo expuesto por el periodista Juan Franco Gagliardi de Infobae, todo tiene que ver con el Banco Central de Argentina, el cual percibe a Quintero como un residente argentino, pues permaneció todo el 2022 en dicho país. En este caso, el club argentino no podría enviar dineros al extranjero, claro está, con relación a la adquisición de compra de derechos deportivos.

Mientras tanto, información obtenida por TyC Sports, señaló que una de las únicas posibilidades que había para solucionar esta diferencia, tenía que ver con consignarle al jugador en una cuenta argentina; sin embargo, teniendo en cuenta la devaluación del peso en este territorio, era de poco beneficio para el volante colombiano.

También puede leer: ABC de la apertura del puente de Tienditas: así funcionará el tránsito fronterizo entre Colombia y Venezuela

Ilusión en Millonarios

En redes se ha especulado sobre una presunta llegada de Quintero a Millonarios, sin embargo, en Brasil dan por hecho que el jugador podría sumarse a las filas del ‘Dream Team’ creado en Flamengo, no obstante, hasta el momento poco se sabe.

Los aficionados del Albiazul se dieron cuenta de que el mediocampista Juan Fernando Quintero, en redes sociales está siguiendo a los jugadores más importantes del equipo como Andrés Llínas, Larry Vásquez, Álvaro Montero o Daniel Ruiz, acciones que usualmente se hacen cuando un jugador hace parte de la institución o está próximo a llegar a ella.

De allí nacieron especulaciones de un posible ‘guiño’ que Quintero le está mandando a los directivos de Millonarios para su posible llegada y es que incluso con el propio director técnico Alberto Gamero, ha tenido acercamientos también por medio de las redes. En un comentario, el volante antioqueño le dijo “Te quiero tito” al estratega samario, interacciones que usualmente no se da, así como así.

Juan Fernando Quintero sigue a las principales figuras de Millonarios. Imagen: @juanferquinterop.

Y es que, si bien el conjunto de la capital no cuenta con el mismo reconocimiento que tiene River Plate, el año próximo jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores y si todo sale como planeado tendrán un lugar en la fase de grupos del torneo, mismo en el que Juanfer siempre está buscando participar.

No obstante, será únicamente el jugador y el tiempo el que dicte su futuro para 2023. Por el momento las negociaciones con River siguen en marcha para que pueda incorporarse al equipo y si bien están avanzando lentamente, este es el objetivo principal del mediocampista. En dado caso no salga como quiera, tal vez la casaca ‘Albiazul’ no le termine de sentar mal a Quintero.

Seguir leyendo: