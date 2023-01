Con profundo dolor, Nórida Rodríguez despide el 2022 recordando a Toto Vega

Nórida Rodríguez y Toto Vega, QEPD. 1969 - 2022

A pocas horas de que finalice el año 2022, el luto y el sentimiento de dolor de la actriz colombiana Nórida Rodríguez llenaron de nostalgia y de mensajes de apoyo su cuenta de Instagram luego de que le dedicara un emotivo mensaje de despedida a su esposo fallecido este año, el también actor Ariosto Vega, más conocido como Toto Vega.

A sus 55 años, la artista y abogada oriunda de Villavicencio le dijo adiós al amor de su vida, quien el pasado 25 de septiembre falleció en el hospital San Juan de Dios de San Gil, en su natal Santander, por cuenta de un infarto agudo de miocardio.

Desde entonces, cada recuerdo se ha convertido en una lágrima de nostalgia y dolor por la partida del también gestor cultural con quien fundó el Festival de Cine Verde de Barichara (Festiver) en 2011 y este 31 de diciembre de 2022, Rodríguez dio a conocer el dolor que siente en vida de no poder compartir una fecha especial más con Vega y sufrir con cada memoria que le dejó él en el pasado.

Con un video recordando los lugares que frecuentaban como pareja, acompañado de la canción Si Tú No Estás de la artista Rosana, Nórida escribió las siguientes líneas de lamento por no recibir el 2023 junto a su ser amado:

Ya no estás aquí. Nunca más caminaremos de la mano, no desayunaremos juntos en la cama, ni bailaremos nuestra canción, no reiremos, ni planearemos, ni viajaremos, ni soñaremos, ni envejeceremos juntos, ni tendremos navidades ni año nuevos. Dejaste de existir y en un instante la vida se me llenó “nunca mases” y un solo para siempre que es tu permanente estar en mí sin ti, que me hace desear a diario no estar más aquí.

Con profundo dolor, la actriz colombiana se lamentó de no poder recibir el 2023 en compañía de Toto Vega, su pareja fallecida en septiembre / (Instagram: noridaoficial)

En la noche de Navidad, Nórida también envió un mensaje de lamento y nostalgia por su pérdida acompañado de un video de ambos besándose y tomándose de las manos en Nochebuena. Así fue su sentido mensaje siete días atrás recordando los 21 años de relación que sostuvieron juntos con la canción Have Yourself a Merry Little Christmas de Tony Bennett de fondo:

Navidad sin ti no es navidad. Todo en este mundo carece de sentido ante tu ausencia. Me cuesta creer que han pasado ya tres meses, sin ti, que lo llenabas todo. Me siento detenida en el tiempo, en aquel fatídico día que iba a ser de fiesta y termino siendo el peor de toda nuestra existencia. Cuento los días que pasan, uno a uno, sin tus besos que me despertaban y sin tus brazos que me acunaban al dormir. Echo de menos todo de nosotros, intento compensar tu ausencia, usando tu ropa, durmiendo con tus pijamas, como esperando de alguna forma ser abrazada por ti, pero la realidad es que no estás, no estarás nunca más, salvo en mis recuerdos, con los que te honro y te mantengo presente en mi vida. Aunque estaba completa antes de ti, con tu partida he quedado mutilada porque te llevaste la mejor mitad de mi, la que hiciste florecer en los 23 años que vivimos juntos. Agradezco los 19.451 días que viviste, los 8531 días que fuimos felices y las 21 navidades que pasamos juntos. Te amo para siempre amor de mi vida. 💔

El pasado 6 de diciembre, noche previa al tradicional Día de las Velitas en Colombia, Nórida expresó vía Instagram cómo sigue detenida en el tiempo y cuánto anhela poder sentir el espíritu de su esposo en cualquier momento:

Mientras tanto sigo aquí, detenida en el tiempo, amándote, atesorando cada uno de nuestros instantes juntos, esperando que las lágrimas me dejen ver el sol brillar, que los colibríes vuelvan a nuestro jardín, que los recuerdos dejen de ser puñaladas en el corazón y que algún día no duela tanto hasta respirar. Eres eterno en mi. Te amo esposo

