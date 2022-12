Nórida Rodríguez recordó con nostalgia a su fallecido esposo Toto Vega. (Fotos: Instagram Nórida Rodríguez)

Han pasado dos meses y 15 días desde que el mundo de la farándula nacional se vistió de luto tras el fallecimiento de Toto Vega, actor y esposo de la talentosa Nórida Rodríguez. El deceso se produjo en el hospital San Juan de Dios de Barichara, por cuenta de dos paros cardiorrespiratorios.

Y fue por medio de su cuenta de Instagram que la también actriz aprovechó para compartir un emotivo video en el que se ve al exdirector del Festival de Cine Verde de Barichara sentado frente a Nórida y con una grabación de fondo, un nostálgico mensaje que decía:

“Siempre digo que te amo más y no me refiero a que lo hago más de lo que tú me amas a mí. Me refiero a que te amo más que los días malos que puedan llegar, más que cualquier distancia que haya entre nosotros, más que cualquier malentendido o cualquier falso orgullo”.

Sin embargo, la mujer agregó algo que conmovió a sus seguidores: señaló que si bien se lo había repetido miles de veces, nunca fueron suficientes porque hoy “me parece que fueron pocas”, indicó la llanera.

A continuación, el emotivo video de Nórida Rodríguez con el que recordó a su fallecido esposo:

La actriz recordó luego de más de dos meses de fallecido a Toto Vega, quien falleció por dos infartos

Cómo ha recordado Nórida Rodríguez a Toto Vega

El pasado 25 de septiembre, el actor Toto Vega falleció a los 53 años, según el hospital San Juan de Dios de Barichara, por cuenta de dos paros cardiorrespiratorios, por eso, con motivo de los dos meses del deceso, su esposa Nórida Rodríguez le dedicó unas sentidas palabras.

“Dos meses sin ti. El día que se detuvo tu corazón también se detuvo mi vida. Desde entonces vago por nuestra casa, escudriñando los rincones, como adivinándote, como esperando ver aparecer un destello de ti, de la luz infinita que ahora te contiene y te hace aún más inmenso de lo que fuiste, de lo que fuimos juntos y de lo que sigues siendo en mi”, comenzó diciendo la llanera de 55 años en su cuenta de Instagram en la que acumula más de 255 mil seguidores.

Toto Vega y su esposa, Nórida Rodríguez durante la celebración de un festival de tradiciones colombianas. Tomado de Instagram @toto_vega

Posteriormente, indicó que la soledad y los recuerdos la han acompañado en este tiempo desde que partió de este plano terrenal el actor, recordado por su participación en innumerables producciones nacionales e internacionales. Adicionalmente, indicó que sigue detenida en el tiempo y espera poder sentir el espíritu de su esposo en cualquier momento.

“Mientras tanto sigo aquí, detenida en el tiempo, amándote, atesorando cada uno de nuestros instantes juntos, esperando que las lágrimas me dejen ver el sol brillar, que los colibríes vuelvan a nuestro jardín, que los recuerdos dejen de ser puñaladas en el corazón y que algún día no duela tanto hasta respirar. Eres eterno en mi. Te amo esposo”, concluyó diciendo en la descripción de un video en el que se ve al también empresario en Barichara, donde permaneció sus últimos días de vida y finalmente falleció.

