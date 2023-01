Así celebraron año nuevo Radamel Falcao y otros referentes del deporte colombiano

Deportistas colombianos celebran el año nuevo

El 2022 fue un año deportivo para Colombia, especialmente por los logros alcanzados por la selección Colombia Femenina de fútbol, cuyo gran referente fue Linda Caicedo con apenas 17 años. Otros referentes como Radamel Falcao siguieron sumando años en la elite del fútbol; Mariana Pajón ganó nuevas medallas en las Copas del Mundo del BMX. James Rodríguez regresó a Europa. Camila Osorio se consolidó como la mejor tenista del país y, así, obtuvimos muchos logros en el deporte.

Precisamente, fueron los deportistas quienes nos mostraron como pasado la Noche Vieja y como le dan la bienvenida al Año Nuevo.

Radamel Falcao

El futbolista con más cantidad de partidos tuvo un 2022 con altas y bajas. El momento más importante con su club fue salvar la categoría en La Liga de España y continuar con Rayo Vallecano por un año más. Fueron en total 40 partidos en el año entre su equipo y la selección Colombia. 1.430 minutos que le permitieron marcar seis goles, cosechar 14 victorias, 11 empates y 18 derrotas. El delantero recibió el año nuevo en su casa en España junto a su esposa y sus hijos.

Radamel Falcao junto a su familia en Año Nuevo

Linda Caicedo

Quizás la deportista más relevante del 2022 fue Linda Caicedo, la joven jugadora que a sus 17 años revolucionó el fútbol femenino y comandó a una selección Colombia para que por primera vez en la historia se jugara una final de un torneo FIFA. Fue en el Mundial sub-17 femenino en donde cayó en la gran final 1-0 ante España, sin embargo, fue elegida como la segunda mejor jugadora del certamen y se llevó el botín de bronce.

Así mismo, la jugadora del Deportivo Cali fue elegida como la mejor deportista sub-20 del mundo por la IFFHS y terminó segunda en la votación a mejor futbolista del mundo en los Globe Soccer Awards, solo superada por Alexia Putellas. El Año Nuevo lo recibió en compañía de su familia y con un nuevo look.

Linda Caicedo recibe el año nuevo junto a su familia

James Rodríguez

El volante destacó en 2022 por volver a vestir una camiseta de un equipo europeo. Se trata del Olympiacos en donde tras jugar sus 12 primeros partidos suma tres goles y tres asistencias, siendo destacado como el MVP de la primera parte de la temporada por la prensa de griega. El goleador de Brasil 2014 también portó la camiseta de la selección Colombia jugando siete partidos y marcando dos tantos. El 2023 lo recibió en compañía de su hijo Samuel y deseó un feliz año a sus seguidores con fotos de ellos dos y de Salomé.

James Rodríguez junto a Samuel, su hijo menor, en la víspera de año nuevo

Camila Osorio

La tenista colombiana demostró en el 2022 que su primer año como profesional en 2021 no fue casualidad y que el título del WTA 250 de Bogotá lo tuvo bien merecido. La deportista avanzó hasta la final del Abierto de Monterrey donde cayó ante la canadiense Leyhla Fernández, fue semifinalista nuevamente en Bogotá, pese a una considerable lesión muscular que le impedía desarrollar su buen juego y sumó triunfos ante grandes tenistas como Elina Svitolina, Qinwen Zheng y Ekaterina Alexandrova.

El año nuevo lo recibió junto con algunas amistades a esperas de iniciar la temporada 2023 en los torneos que se desarrollan en Australia y países oceánicos.

La tenista iniciará la temporada 2023 en los torneos que se desarrollan en Oceanía

Sara López

La ganadora del premio a deportista del año en Colombia durante el 2022, publicó un extenso mensaje en donde recapitulaba todo lo conseguido en el año. La tiradora con arco aseguró que el 2023 será un año retador, pero el cual se siente lista para afrontarlo:

“¡Gracias a todos por este año! Viajé por el mundo y pude conocer nuevos países como Paraguay, Chile y Corea. Pude superar retos y ganar medallas que anhelaba con el corazón, Compartí con mi equipo experiencias nuevas y logramos seguir haciendo historia. Viajé con mi familia a México, llegaron Jacobo e Isabella a nuestra familia, volví a ver a personas que hace años no veía y se sintió como si el tiempo no hubiera pasado. Comí nuevos platos de diferentes partes del mundo y por primera vez probé el BBQ coreano. Vi a Jean lograr su objetivo más grande, vi a Bad Bunny en primera fila en Puerto Rico, logré algo que pensé imposible! Ganar mi séptimo título, rompí récords mundiales. Me estresé, lloré, me reí, me caí y me levanté, pero sobre todo, fui muy feliz. Gracias a todos, hicieron de este año, un año único. 2023, sé que vas a ser un año difícil, me atrevo a decir que el año más difícil en términos de competencias, pero ya estoy preparándome para afrontar este nuevo reto”.

Mariana Pajón

La ganadora de dos medallas de oro, una en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y otra en los de Brasil 2016, y una más de plata en Tokio 2020, volvió a subirse al podio en varias competencias, siendo dos las más destacadas. Fue campeona por Colombia en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y ganó la última parada de la Copa del Mundo de BMX que se corrió en Bogotá.

“Gracias. Un año de ciclos cerrados, alegrías, triunfos y de muchísimos aprendizajes; unos más retadores que otros. El año terremoto, como lo llamé, pero en el que me pude reconstruir desde adentro”.

La colombiana ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y la última parada de la Copa del Mundo de BMX en 2022 que se corrió en Bogotá

