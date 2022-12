La Liendra lloró al saber que Cristiano Ronaldo fue fichado en equipo árabe: “Podías dar más Bicho”

La Liendra, influenciador colombiano, aseguró que se calveaba si Ronaldo se iba para el equipo árabe

Cristiano Ronaldo es tendencia a nivel mundial, luego de que confirmara su llegada al club Al-Nassr de Arabia Saudita. La noticia del fichaje de uno de los mejores deportistas de los últimos tiempos al fútbol árabe ha dado mucho de que hablar, especialmente entre sus grandes admiradores, como es el caso de La Liendra.

Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como La Liendra, es uno de los grandes fanáticos del ‘bicho’, tanto que ha invertido mucho dinero en tener sus camisetas, una de las cuales tiene firmada y hasta un video con un saludo del futbolista dirigido a él. Sin embargo, el joven pereirano lloró al conocer el nuevo equipo de su ídolo.

En cuanto se anunció esta noticia, los seguidores del creador de contenido empezaron a escribirle que Cristiano Ronaldo ahora hacía parque del equipo árabe. Cabe recordar que, en días pasados, La Liendra había asegurado que era improbable que el futbolista aceptara hacer parte de ese equipo, y hasta aseguró que si Ronaldo lo hacía él se calveaba.

Ahora, las ‘liendritas’ –como se llaman los seguidores de Gómez– le exigen al famoso que cumpla con lo que prometió y están esperando verlo completamente calvo. Sin embargo, antes de ver la información, Mauricio no creyó en sus seguidores, por lo que fue hasta el perfil de Ronaldo para confirmar y esta fue su reacción:

“No, no, no, tengo a todo mundo diciéndome que Cristiano firmó por el equipo árabe. No, no, no, yo sé que no”, entonces vio la publicación y empezó a llorar. “No, jueputa. No Cristiano, bichoooo, ¿qué estás diciendo? Que alguien me diga que esto es mentira”.

El influenciador colombiano es un gran fanático de CR7 y no quedó conforme con el equipo que fichó al futbolista

El influenciador tuvo que sentarse y confesó a sus seguidores que se sentía bastante conflictuado con la decisión del jugador portugués. “No me interesa!! Podías irte a un equipo más top, no sé qué te está pasando, sé que estás viviendo momentos difíciles, pero podías dar más Bicho. Yo no sé ni inglés, ¿cómo voy a entender eso? No sé si apoyarte, esperaba más”.

Después de la pataleta que grabó y publicó en su cuenta de Instagram, el creador de contenido aseguró nuevamente que él no creía que hubiera posibilidades de que CR7 llegara al club Al-Nassr. En la mañana del 31 de diciembre, después de consultarlo con la almohada, La Liendra aseguró que, aunque sigue sin poder creerlo, seguirá admirando a Cristiano Ronaldo.

“Liendritas, buenos días ... me levantó con un toque de guayabo moral, aún no supero que Cristiano se haya ido para ese equipo y qué pena por continuar todavía hablando del tema, pero para mí ha sido muy difícil asimilar esto”, señaló en su primera publicación del día el famoso.

Primera imagen de Cristiano Ronaldo con la camiseta de su nuevo equipo

En su publicación, el creador de contenido recibió muchos comentarios por parte de sus más de seis millones de ‘liendritas’. Algunos se burlaban del creador de contenido por haber asegurado que esto no pasaría, mientras que otros le exigían que antes de que se acabe el año 2022 cumpla con su palabra.

“Deberías buscar las historias donde decías que eso nunca pasaría y ver como hizo el ridículo”; “Mientras unos se retiran ganando un mundial y compitiendo al máximo, otros se van al olvido”; “Eso confirma que ya no es el mejor del mundo”; “Si es tan varón cumpla la apuesta que hizo pública en sus historias donde decía que si Cristiano firmaba con ese equipo usted se calveaba”, se lee en algunos comentarios.

Por su parte, la publicación del equipo árabe junto a Cristiano Ronaldo ya supera los 27 millones de ‘reacciones’. “Esto es más que historia en el proceso. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a alcanzar un éxito aún mayor, sino que inspirará a nuestra liga, nuestra nación y las futuras generaciones, niños y niñas a ser la mejor versión de sí mismos. Bienvenido Cristiano a tu nuevo hogar”, se lee en el texto.

Seguir leyendo: