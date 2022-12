En repudiable hecho, en Nariño fue asesinada pequeña de 8 años. Tenía más de 30 heridas

El 30 de diciembre fue asesinada una pequeña de 8 años en el departamento de Nariño. Foto: Getty Images

El departamento de Nariño está de luto. En el pequeño municipio de Roberto Payan (barrio Bella Unión), que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), tan solo cuenta con 10,473 habitantes, de acuerdo con el último censo del 2018, el viernes en horas de la tarde fue asesinada una niña de ocho añitos en un acto de absoluta barbarie.

De hecho, de acuerdo con las autoridades el cuerpo de la menor habría tenido por lo menos 33 heridas propinadas por un arma cortopunzante, razón por la cual la tragedia llegó hasta la familia Valencia Ramos, perteneciente a la comunidad afrodescendiente de la región, un día antes del recibimiento del nuevo año.

De lo poco que se sabe, el horrendo y repudiable crimen sucedió a eso de las 4:00 p. m. del pasado viernes, 30 de diciembre, y el grado de sevicia obligó al gobernador del departamento, Jhon Rojas, a repudiar el hecho y dar con los responsables. No obstante, aún no se ha ofrecido ninguna recompensa para dar con los responsables de este asesinato.

“Con profundo dolor rechazamos el asesinato, un acto de barbarie que cegó la vida de la niña Elianis Valencia Ramos, ocurrido en Roberto Payán. Nuestras condolencias para su familia. La vida es sagrada y pedimos justicia y celeridad en la investigación”, trinó este sábado, 31 de diciembre, en horas de la mañana el gobernador del departamento.

Trino gobernador de Nariño

Añadió, acto seguido, que “la vida es sagrada y un niño o una niña no merecen tal suerte. Esto que ocurrió es macabro. Este es un asesinato que va más allá de todo”, comentó el mandatario. No obstante, aún no es claro qué pasó y quién cometió tal acto, un día antes del Año Nuevo. Por último, a este respecto, vale referir que el cuerpo de la niña está en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el municipio Barbacoas, en el litoral nariñense.

Otro asesinato que fue repudiado

Punto aparte, es preciso mencionar que este no es el primer asesinato que condenó el gobernador en las últimas 48 horas, pues el pasado viernes, 30 de diciembre, Jhon Rojas condenó el asesinato del concejal y líder social, Oscar Roberto Rodríguez, ocurrido el 29 de diciembre.

Rodríguez era un reconocido líder social, presidente de Astracal, vocero político de la Unión Campesina por la Paz, líder nacional de Upazsur, concejal del municipio de Linares y miembro de la Mesa de Garantías de Nariño

“No más violencia, rechazamos el asesinato del concejal y líder social, Oscar Roberto Rodríguez, del Municipio de Linares-Nariño. Mis condolencias para su familia y amigos. Esperamos que las autoridades judiciales esclarezcan pronto este repudiable hecho. Nariño necesita la paz”, había trinado el gobernador el pasado viernes en horas de la mañana.

A este respecto, vale referir que Información extraoficial entregada desde el municipio de Linares indicó que el líder social se encontraba en una finca de nombre Puente de Méjico, en la vía que comunica a este municipio con Sandoná, en donde fue buscado por sus agresores para atarlo con varios disparos que terminaron con su vida.

Por último, Óscar Rodríguez había recibido en los recientes días un reconocimiento por parte de la revista Generación Sur, destacando su labor como líder campesino y constructor de paz en los municipios del occidente de Nariño, hecho que hizo público en sus redes sociales.

Unidades investigativas de la SIJIN y de la Fiscalía General de la Nación adelantan las tareas correspondientes y están tratando de identificar los móviles de este hecho.

