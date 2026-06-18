La Procuraduría destituyó e inhabilitó al subintendente Yimy Rodríguez Bolívar por tocamientos a menor de edad

La Procuraduría dejó en firme la salida del servicio de Yimy Rodríguez Bolívar tras rechazar la impugnación de su defensa, por una conducta sexual atribuida a hechos con una menor durante labores de servicio social - crédito Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por diez años contra el subintendente Yimy Rodríguez Bolívar, adscrito a la estación de Policía de Arcabuco, Boyacá, por tocamientos de carácter sexual a una niña de 15 años dentro de instalaciones policiales.

La decisión fue comunicada el 18 de junio de 2026 y quedó en firme tras el rechazo del recurso de apelación de la defensa, según la entidad. Según la Procuraduría, el uniformado cumplía labores de gestor de Participación Ciudadana cuando ocurrieron los hechos.

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Ambas fuentes señalaron que la menor realizaba actividades de servicio social dentro de la estación de Policía. La entidad sostuvo que el subintendente incurrió en una “conducta indebida de naturaleza sexual”.

¿Qué estableció la Procuraduría sobre la apelación?

Al estudiar el recurso de la defensa, la Procuraduría descartó objeciones por supuestas irregularidades procesales, falta de pruebas y vulneración del debido proceso.

La entidad calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.

Además, dejó en firme la sanción que había impuesto en primera instancia la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento N.º 1 del departamento de Policía Boyacá, según la Procuraduría.

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Como complemento, también se informó sobre otro expediente disciplinario por violencia sexual. Se trata del cabo primero del Ejército Nacional David Esteban Mallama Cadena.

El militar fue separado de las Fuerzas Militares e inhabilitado por diez años tras ser hallado responsable de acoso sexual y acto sexual violento contra varios soldados bajo su mando.

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El medio situó los hechos entre agosto y noviembre de 2024 en Calamar, Guaviare.

El expediente señaló que el cabo primero aprovechó su posición jerárquica “para realizar comportamientos físicos y verbales de connotación sexual no consentidos” contra personal bajo su cargo.

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El medio añadió que también fue declarado responsable de acto sexual violento por tocamientos de carácter sexual a un soldado profesional y que la defensa apeló esa decisión.

En el caso de Rodríguez Bolívar, la Procuraduría mantuvo su decisión tras revisar el trámite y las pruebas reunidas en la investigación, al considerar que el proceso avanzó conforme a la ley y que el análisis conjunto del material probatorio sostuvo la sanción disciplinaria.

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