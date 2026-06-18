Capturado en Cali español que manejaba una organización internacional de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol

El video documenta la captura de un hombre, identificado como alias El Español, en Cali, encargado de las financzas de una organización criminal - crédito Policía Nacional/Dijín

La captura de Emilio Jiménez Galves, conocido como alias El Español, en la ciudad de Cali representa un golpe directo a la estructura financiera de la organización criminal denominada Oficina de cobro, liderada por alias Dimax. El detenido era solicitado por Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) y autoridades judiciales de España por el delito de estafa a gran escala.

El operativo, desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo mediante un registro y allanamiento en una zona urbana de Cali. Tras la intervención, las autoridades formalizaron la captura con fines de extradición, cumpliendo la notificación roja emitida por la Oficina Central Nacional de Interpol.

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Las investigaciones posicionan a Jiménez Galves como el principal responsable de las finanzas de la organización. Su función era clave para el movimiento y legalización de fondos derivados de actividades ilícitas. Los peritos judiciales detallaron que el capturado había creado una red de compraventa de vehículos de alta gama y bienes raíces, que permitía ingresar dinero ilícito al sistema financiero legal.

Capturado en Cali alias El Español, cabecilla financiero de organización de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol - créito Policía Nacional/Dijín

El capturado mantenía contacto directo con diversas células de la organización, especializadas en actividades de extorsión, tráfico de drogas y homicidios selectivos. Este entramado permitía a la estructura de alias Dimax operar con un alcance considerable en el Valle del Cauca, fortaleciendo su poder económico y logístico a través de mecanismos sofisticados de lavado de activos.

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La detención de “El Español” no solo afecta el flujo económico de la organización, sino que también limita la capacidad de la estructura criminal para financiar actividades como la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos en la región.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, se encuentra a la espera de los trámites legales para su extradición y su correspondiente judicialización en España, donde enfrenta cargos por estafa a gran escala.

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Las autoridades remarcan que el resultado de este operativo refuerza el compromiso institucional en la lucha contra el crimen transnacional. La acción busca impactar de fondo las economías ilícitas que afectan la tranquilidad y la seguridad ciudadana, reafirmando el mensaje de que las estructuras criminales encontrarán respuesta coordinada entre las agencias locales e internacionales.

Él es El Francés, el europeo requerido por narcotráfico con circular roja de Interpol capturado en Medellín

Alcalde de Medellín confirmó la captura de alias El Francés, extranjero requerido con circular roja de la Interpol por narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín

El arresto de Soner Nusret Aka, apodado “El Francés”, en Medellín marcó un avance crucial en la ofensiva internacional contra el tráfico de drogas. La Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Fiscalía General y la Oficina Anti-Narcóticos de Francia (Ofast), localizó y capturó al ciudadano francés tras una notificación roja de Interpol.

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Según el alcalde Federico Gutiérrez, la captura fue posible gracias a una operación conjunta que permitió identificar a Aka como líder de una red que, durante meses, transportó cocaína desde distintos países de América y Asia hacia Europa. Las autoridades francesas lograron incautar en septiembre de 2025 más de 1.800 kilogramos de quinua impregnada con cocaína, lo que evidenció el nivel de sofisticación de la organización.

Las autoridades también confirmaron que el historial delictivo del detenido incluye una aprehensión previa en República Dominicana, donde fue encontrado con un fusil de asalto y una suma considerable de dinero en efectivo, lo que da cuenta de su peligrosidad y capacidad logística.

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La retención de Soner Nusret Aka, conocido como “El Francés”, en Medellín, representa un paso clave en la lucha internacional contra las redes de narcotráfico - crédito Policía Nacional/Dijín

El detenido permanece bajo custodia a la espera de los trámites para su extradición a Francia o para ser juzgado en Colombia. El operativo responde a una orden internacional por delitos de importación y exportación de estupefacientes en banda organizada, y busca desarticular una estructura considerada de alto riesgo criminal.