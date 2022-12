Daniel Mantilla, otro refuerzo para el Deportivo Cali 2023

Daniel Mantilla fue confirmado como nuevo jugador del Deportivo Cali. Tomado de @dimayor

Deportivo Cali continúa afianzando sus fichas de cara 2023, luego de la salida de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio de la escuadra verdiblanca, la hinchada mostró su preocupación respecto al futuro próximo. Las buenas noticias llegaron, y un nuevo fichaje de importancia y que se rumoraba hace varios días.

Se trata de Daniel Mantilla, mediocampista proveniente de Atlético Nacional que estaba en la carpeta de varios planteles locales, sin embargo, no había asegurado su llegada al Valle del Cauca por diferencias económicas. Todo apunta, a que tanto el jugador como Patriotas (club dueño de sus derechos) llegaron a un acuerdo y finiquitaron la operación.

Desde el equipo verdiblanco, se confirmó la adquisición de la mitad del pase del jugador, quien se sumará en las próximas horas al cuadro dirigido por Jorge Luis Pinto.

“Daniel Andrés Mantilla Ossa y Deportivo Cali, han alcanzado un acuerdo para su incorporación a nuestro equipo profesional. El talentoso volante llega a Deportivo Cali tras adquirir el 50% de sus derechos deportivos. Le damos una fraternal bienvenida y le deseamos los mayores logros durante su permanencia en la institución Azucarera”, destacó el ‘Glorioso’.

Deportivo Cali confirma a Daniel Mantilla como nuevo fichaje.

A su vez, al movimiento de Mantilla se suma la confirmación del central Kevin Riascos, quien tras su paso por el Deportivo Pasto, llega a reforzar la zona defensiva del ‘Superdepor’. En este caso, la cesión del jugador se extenderá por un año y en caso de gustar, el cuadro verde podría ejercer la opción de compra.

“Kevin Stuar Riascos y Deportivo Cali, han alcanzado un acuerdo para su incorporación a nuestro primer equipo. El zaguero llega a Deportivo Cali en calidad de préstamo por un año y con opción de renovación. Le damos una fraternal bienvenida y le deseamos los mayores éxitos en la zaga verdiblanca”, destacó la institución.

Deportivo Cali confirma a Kevin Riascos como nuevo fichaje.

Pinto: voz autorizada

En diálogo con el ‘VBar’ de Caracol Radio, el timonel santandereano hizo referencia a varios de los jugadores que ya han sido confirmados oficialmente por el club, en este caso, habló del portero uruguayo Kevin Dawson, y otras contrataciones que eran necesarias para fortalecer el esquema táctico, de igual forma, destacó la llegada de Kevin Saucedo, jugador que conoció tras su paso por Millonarios en 2019.

Respecto a los contratados, señaló:

“Hay cinco jugadores que ya están definidos y falta uno por definir; el arquero Dawson, el central Riascos, los volantes punteros John Vásquez y Viveros y el centro delantero Gustavo Ramírez, hay un chico que conocen muy bien, que es Saucedo, que ya tuvo su vida en Millonarios y después tuvo una lesión, viene a cumplir”, aseguró.

La posible llegada del ‘Rifle’ Andrade

Andrés ‘Rifle’ Andrade es jugador libre desde hace varias semanas, pues Atlético Nacional no renovó su contrato. El volante ya habría sido contactado por varios equipos, y fue el mismo Pinto quien aseguró que su nombre estuvo en la carpeta del verdiblanco, sin embargo, por ahora no se espera que llegue al equipo, aunque no fue claro al descartar su posible arribo.

“Respecto al ‘Rifle’, fue una de las cartas que tuvimos y se analizaron mucho, ahora no está dentro de lo último que está por definirse, porque yo me fui antes para el Mundial, dejando cinco nombres definidos, y esos cinco nombres que el profe Velasco tomó las riendas de lo deportivo, las concretó y definió, y ahora están listos para llegar el domingo o lunes a la mañana”, expresó Pinto en el ‘VBar’.

