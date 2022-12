La Liendra respondió a críticas por no entregarle regalo de Navidad a niño de su familia

La Liendra compartió la Navidad junto a su familia y recibió algunas críticas por no darle regalo a un niño de la familia. Tomada de Instagram @la_liendraa

A pocos días de terminar el año, las celebridades han dejado ver cómo pasan estas fecha acompañados por sus familiares y disfrutando del entorno que los vio crecer. Este fue el caso de La Liendra, pues el cafetero, que en repetidas ocasiones ha hecho énfasis en la difícil situación por la que atravesó cuando era más joven, dejó ver cómo festejó junto a sus seres queridos el pasado 24 de diciembre.

“Querido Niño Dios, bríndanos salud y vida, que de los regalos me encargo yo. Amén… En el último video casi mato a mi familia”, fue lo que escribió el cafetero en el pie de foto de la publicación que consistió en un carrete de fotografías.

Vestido de Papá Noel y como si se tratara de una película, llegó a la casa en la que se encontraba su madre y varias de sus tías cargado de regalos para compartir la fecha especial. Allí, entre las personas se encontraba uno de los niños de la familia y antes de entregarle el presente navideño, le recordó que los menores deben portarse bien para que reciban los regalos, por lo que tomó la determinación de darle un pequeño castigo.

“Se portó mal este año, apenas ayer me avisaron que fue un poquitico grosero. Así que Lalito, tienes que portarte mejor el otro año”, le indicó el creador de contenido al niño, quien con cara de tristeza ve su regalo sobre la mesa, sin posibilidad de destaparlo.

La Liendra compartió junto a su familia la Navidad y entregó muchos regalos. Tomada de Instagram @la_liedraa

Esta acción fue blanco de críticas de sus seguidores, quienes le recordaron que todos los niños cometen en su vida algunas travesuras. Tras los comentarios que recibió en su publicación, el influenciador señaló que le da mucha tristeza no poder entregarle el presente y que es un niño inteligente que entenderá la situación más adelante.

Además, destacó que en ningún momento, el niño recibió un mal trato ni le pegaron sus padres, sino que esta fue la mejor manera que encontraron para llamarle la atención y llegaron a un acuerdo, que si durante el resto de la semana se portaba bien, le harían entrega de los otros obsequios que tenían preparados para él.

“Todo lo hago desde al amor y por su bien y no darle unos regalos para mí es una bobada, en mis tiempos cuando tenía su edad me reprendían mucho más fuerte y no me pasa nada, entonces esto le va a ayudar mucho en su vida, que pesar y todo y qué carita tan linda, pero me importa más su futuro que un juguete”, puntualizó La Liendra.

A continuación, el video del momento en que le indican al niño que su comportamiento debe mejorar:

En redes sociales no le perdonan que haya castigado al menor al no darle presente

La millonada que pagó por unos tenis de Bad Bunny

En lo que se refiere a la compra de tenis, este se podría calificar como el placer culposo de Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, que mostró las lujosas zapatillas que adquirió. En esta oportunidad, presentó a sus seguidores los costosos tenis de Bad Bunny, que tuvo tres presentaciones en Colombia hace algunas semanas.

“La caja me encanta, me encantan las cosas sencillas y me están gustando mucho los colores como gris, beige, café”, expresó en primer lugar el influenciador colombiano. Posteriormente, mostró que los tenis venían con dos lengüetas extra, además de dos pares de cordones de diferente color.

