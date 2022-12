Aida Victoria Merlano rechazó jugosa propuesta por $50 millones de pesos: ¿qué tenía que hacer?

La millonaria propuesta que rechazó Aida Victoria Merlano. Tomada de Instagram @aidavictoriam

El nombre de Aida Victoria Merlano ha estado en la palestra pública desde que se dio a conocer su supuesta colaboración en la fuga que protagonizó su madre, cuando era atendida en un consultorio de odontología al norte de Bogotá. Por esta razón, recientemente un juez profirió medida de aseguramiento y privación de la libertad por cerca de siete años y medio, con posibilidad de cumplir la condena en su casa.

También ha sido señalada de ser una mujer interesada en el dinero de sus exparejas y que cuando estos quedan con poca liquidez económica, ella los abandona como posiblemente habría sucedido con Lumar Parra, el cantante de música urbana Naldy y el streamer Westcol. Incluso, le han preguntado por su fallida relación con Yeferson Cossio.

Todos estos interrogantes fueron resueltos por la joven barranquillera, que recientemente realizó una dinámica en redes sociales llamada “Cuéntame un chisme que hayas oído de mí”. Una de las preguntas estuvo enfocada en la supuesta operación que se hizo para parecerse a su madre.

Entre risas, la influenciadora contó que los medios de comunicación se habían inventado el siguiente plan: “Me había cambiado el nombre, me había operado la cara y me había pintado el cabello para parecerme a mi mamá, porque el plan era entrar a la cárcel, me hacía pasar por ella que salía haciéndose pasar por mí, yo me quedaba dentro, los guardias se daban cuenta y me sacaban a mí, mientras ella quedaba fuera… ¡La usurpadora! Esta gente se vio la usurpadora”.

Pero esta no fue la única inquietud que resolvió la joven hija de la excongresista Merlano, pues sus seguidores quisieron conocer si era cierto que recurrió a la prostitución para solventar su economía, luego de que se produjera la fuga de su madre y recordó que un hombre le ofreció una fuerte suma de dinero, por solamente, tomarse una taza de café y hablar.

Su respuesta estuvo cargada de ese humor negro que la caracteriza, asegurando que era “mantenida” por su mamá. Recordó que en una oportunidad salió de pelea con su progenitora y decidió ponerse a vender accesorios y así fue como consiguió los primeros millones para luego comenzar a generar dinero de las redes sociales.

Y agregó: “Después volvimos a salir de pelea, me fui de la casa y cerré un contrato súper grande y me compré un Ph, entonces como que ajá, yo solita por mis propios medios… Yo creo que si hubiera vendido la cuc* seguramente tendría mucho dinero, porque una vez un man le ofreció a alguien cercano a mí $50 millones de pesos por tomarse un café conmigo en el lugar que yo eligiera para que yo me sintiera segura”.

Recalcó que esa misma suma de dinero la ha conseguido ella gracias a su trabajo con empresarios que no tienen ningún interés romántico sino porque valoren lo que representa ella como marca y figura pública.

A continuación, el video con las confesiones de Aida Victoria Merlano:

La joven barranquillera contó por qué rechazó el dinero que solamente le pagarían por tomarse una taza de café

