Dani Duke reveló por qué bloqueó a La Liendra de todas sus redes sociales

La razón por la que una vez Dani Duke bloqueó a La Liendra de todas sus redes sociales. Fotografia tomada de Instagram @daniduke

Como pareja, La Liendra y Dani Duke constantemente responden preguntas sobre su noviazgo a través de las redes sociales. Este miércoles 14 de diciembre, por ejemplo, el creador de contenido abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título de: “Preguntas de pareja de lo que sea”.

Entre los múltiples interrogantes que seguramente le llegaron de parte de sus seguidores, hubo uno enfocado en si alguna vez se habían bloqueado. Al respecto, el quindiano prefirió que fuera su novia quien diera respuesta, no sin antes decir:

También le puede interesar: La Liendra, en esta Navidad, solo dará obsequios a los familiares que se portaron bien: “Si las personas no merecen algo, no las premie”

“De mi parte no... una vez esta señorita yo no sé qué fue lo que le disgustó: me bloqueó de Instagram, de WhatsApp, hasta de Telegram, si nunca hablamos por Telegram... ¿por qué fue?”.

También le puede interesar: La Liendra molesto por comentario xenófobo que recibió en Catar: “Casi me pongo a pelear, nea”

Ante lo planteado por su pareja, Duke comentó que aquella vez “estaba un poco bravita”, pero La Liendra insistió en que no se acordaba de los motivos. Posteriormente, la creadora de contenido amplió su respuesta y reveló que la razón por la que bloqueó a su novio de todas las redes sociales en aquella ocasión fue “porque usted es bien coqueto”.

Empero, el quindiano se mostró sorprendido y expresó: “¡mentirosa!”, pero la antioqueña concluyó su respuesta con un mensaje para sus seguidores: “Jamás tengan un novio géminis, es bien coqueto”. Sin embargo, el también empresario continuaba diciendo que lo expresado por su novia era mentira: “Si nosotros no dicutimos por eso”, pero Dike insitía en su “¡usted es muy coqueto!”.

No sobra mencionar que los creadores de contenido llevan casi dos años de relación sentimental y se han mostrado como una pareja muy estable hasta el momento.

Aquí el video compartido por Mauricio Gómez (La Liendra) en sus redes sociales:

La razón por la que una vez Dani Duke bloqueó a La Liendra de todas sus redes sociales

Dani Duke reveló si le afectó que La Liendra estuviera ausente en su cumpleaños:

Durante los últimos días de noviembre Dani Duke tuvo una celebración muy especial que realizar: la de su cumpleaños número 30. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido dio cuenta de que festejó su reciente vuelta al sol al lado de sus seres más cercanos, aquellos amigos que han estado presente en su vida desde hace largo tiempo, brindándole compañía, apoyo y cariño: La Segura (creadora de contenido) y Daiky Gamboa fueron algunos de ellos.

Sin embargo, hubo alguien que estuvo ausente en su celebración: La Liendra. El también creador de contenido estuvo por aquel tiempo disfrutando del Mundial de Qatar 2022; por lo que viajó poco después de que se inaugurara el evento el pasado 20 de noviembre. En vista de su viaje, no pudo acompañar a su novia en su cumpleaños y esto fue lo que opinó la paisa en sus Historias de Instagram:

“No soy una persona como tan sentimental en mi cumpleaños, como que no siento que sea tan importante para mí... igual, mi novio me hizo sentir la mujer más especial del planeta Tierra, me regaló un fin de semana con mis amigos, me llamaba cada tres segundos”, fueron sus palabras sobre el asunto en cuestión.

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO:

<br/>