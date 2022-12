El senador Gustavo Bolívar entró en tregua navideña

El senador Gustavo Bolívar respondió a los señalamientos en su contra por el video de su reunión con miembros de la primera línea. (Colprensa)

El espíritu de la paz que reina durante el fin de año ha contagiado a muchos políticos durante las últimas horas, el más reciente en caer bajo su influencia fue el polémico Gustavo Bolívar, uno de los senadores más cercanos del presidente Gustavo Petro. En la tarde del 24 de diciembre, la cabeza de lista del Pacto Histórico, afirmo por medio de sus redes sociales:

Entro en tregua navideña. Seré tolerante con todas las mentiras que dice la oposición. ¡Sabrosa y #FelizNavidad¡

El mensaje, con tono sarcástico, fue divulgado por Twitter, una de las plataformas preferidas del político y donde diariamente protagoniza polémicas y disputas con sus adversarios políticos. Sin embargo, no se conoce con certeza cuanto tiempo duraría este cese de las hostilidades, pues sus acalorados intercambios hacen parte de la cotidianidad a la cual se encuentran expuestos los seguidores del aclamado libretista.

Foto: @GustavoBolivar. Twitter.

Como era de esperarse, las respuestas fueron inmediatas. Uno de los primeros en calificar su mensaje fue el excandidato presidencial Enrique Gómez, sobrino del recordado político conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien reaccionó contestando “¡Cínico!” debajo del tuit del Senador. Hasta el momento, la publicación de Gustavo Bolívar acumula más de 59.900 vistas.

Enrique Gómez siente “alivio al saber que el mitómano de Gustavo Bolívar no será candidato a la Alcaldía de Bogotá”

Uno de los más recientes enfrentamientos en redes sociales, entre Enrique Gómez y Gustavo Bolívar, se vivió este viernes 23 de diciembre, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aclaró que no va a postularse a la Alcaldía Mayor de Bogotá, como algunos habían sugerido en las últimas semanas. El excandidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, envió un mensaje de “alivio” en sus redes sociales tras el anuncio.

“Se siente alivio saber que el mitómano y patrocinador de grupos violentos, Gustavo Bolívar, no será candidato a la Alcaldía de Bogotá”, escribió el abogado, quien alcanzó 48.685 votos en los sufragios en primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Por el momento, no se han registrado más reacciones ante el anuncio, aunque sí se espera que hablen al respecto tanto la oposición como el partido del Gobierno nacional.

La declaración de Gómez se dio cuando el Senador del Pacto Histórico confirmo que no piensa postularse para ser el mandatario de la capital, afirmo que sí dejará el Congreso de la República por una “obligación financiera” que no puede cumplir con el salario que obtiene desde el Capitolio Nacional. En un video publicado en sus redes sociales aclaró que aún no ha pasado su renuncia, pero varios motivos de carácter personal sí lo apartarán del cargo que ejerce actualmente.

“Es una situación muy difícil para mí”, precisó Bolívar. Por un lado, tiene el apoyo de muchas personas como sus jefes políticos y por otro, “tengo una apremiante obligación financiera que me obliga a volver a mi trabajo anterior; es decir, a escribir mis libretos, mis películas, mis series, etc.”.

Es importante aclarar que antes de ingresar en la política colombiana, Gustavo Bolívar era muy reconocido por su labor de libretista, siendo autor de producciones, como: Sin tetas no hay paraíso, El Capo, Pandillas, guerra y paz, Tres Caínes y Los Victorinos.

