El alcalde Galán habló del caso de Natalia Villalba, hallada sin vida en una maleta en Bogotá: “Los indicios iniciales apuntan a un asesinato”

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Las autoridades judiciales de Colombia investigan las circunstancias que rodean la muerte de Natalia Villalba, una joven oriunda de Cúcuta (Norte de Santander) y cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento situado en un lujoso edificio ubicado en el norte de Bogotá, a un par de cuadras de la estación de Transmilenio Calle 100.

El caso que se reportó el lunes 22 de junio, e hizo recordar un crimen en condiciones similares al de la DJ Valentina Trespalacios y por el que fue condenado el ciudadano estadounidense John Poulos, provocó la reacción de las autoridades locales, incluida la del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán.

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Por medio de un mensaje que publicó la mañana del martes 23 de junio el mandatario de Bogotá, señaló que “los indicios iniciales apuntan a un asesinato”.

“Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido”, destacó más adelante el gobernante capitalino en su mensaje oficial.

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Galán se refirió el caso que podría ser tipificado como un feminicidio, de acuerdo a lo que arroje la investigación del CTI - crédito @CarlosFGalan/X

Al final, el alcalde Galán destacó que “desde el primer momento de ayer (lunes 22 de junio), que se conoció el caso, hemos apoyado al CTI de la Fiscalía, quien está al frente de la investigación para que, a la mayor brevedad, se aclare lo sucedido y se garantice la aplicación de la ley”.

El inmueble donde las empleadas de servicios generales reportaron el macabro hallazgo se llama Morph Chicó, y ubicado en el barrio Chicó Norte (localidad de Chapinero), se conoció pasado el mediodía del martes 22 de junio, mantiene abiertas varias hipótesis mientras la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) avanzan con las pesquisas.

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Según información confirmada por fuentes de la Fiscalía General de la Nación al diario El Tiempo, el hallazgo se realizó en una habitación del séptimo piso del edificio, dentro del baño de un apartamento que, de acuerdo con la investigación, era utilizado bajo la modalidad de alojamiento temporal tipo Airbnb.

Las primeras verificaciones apuntan a que el cadáver estaba dentro de una maleta gris, aunque los detalles exactos sobre la ubicación y las condiciones del hallazgo continúan bajo análisis.

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En este edificio se encontró la maleta de viajes:

Desde la Fiscalía se aclaró que los procedimientos técnicos y científicos de Medicina Legal siguen en desarrollo y que aún no se ha formalizado la identificación de la víctima.

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Las autoridades han puesto el foco en la identificación de las personas que ingresaron y salieron del inmueble en los días previos al hallazgo.

De acuerdo con el mismo medio bogotano, la investigación se concentra en los registros de entrada y salida, considerando que la edificación funciona con múltiples actividades y recibe un flujo constante de visitantes.

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Por el momento, no hay personas formalmente vinculadas al proceso, pero sí existen indiciados bajo seguimiento, y el principal apuntado sería un presunto ciudadano estadounidense y otro de nacionalidad inglesa, ambos con registros de ingreso al apartamento donde fue hallado el cuerpo.

Asismismo, Noticias Caracol reportó que la reserva del alojamiento tipo Airbnb estaba prevista entre el 7 y el 21 de junio. La posible relación de estos extranjeros con los hechos es uno de los aspectos que se intentan esclarecer, ya que habrían sido las últimas personas vistas con Villalba antes de su muerte.

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Mientras la Fiscalía y el CTI revisan cámaras de seguridad y registros del edificio, también buscan reconstruir los movimientos de la víctima durante los días previos y verificar cualquier elemento que permita determinar qué ocurrió dentro del apartamento.

La maleta fue encontrada por una de las trabajadoras del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una de las líneas de trabajo principales se orienta a identificar plenamente a la víctima y esclarecer la participación de las personas que estuvieron presentes en el lugar.

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Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, y el caso sigue avanzando con miras a conocer los registros de ingresos y salida que podrían brindar más pistas para atar las piezas y resolver el rompecabezas que vuelve a poner en el tablero los riesgos que corren las mujeres en el país.