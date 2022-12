Gustavo Bolívar arremetió en contra de la mamá de Abudinen por grabación de Emilio Tapia: “¿Había un cartel de las mamás en el gobierno pasado?”

Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado

Recientemente, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, arremetió en contra de la difunta mamá de la exministra de las TIC en el gobierno de Iván Duque, Karen Abudinen, por cuenta de una grabación en la que se escucha a Emilio Tapia en el 2020 señalando que la madre de esta exfuncionaria estaría pidiendo una “tajada” de 7 por ciento del contrato de Centros Poblados.

A través de un trino, el senado se preguntó si hay un cartel de corrupción de las “mamás” del gobierno de Iván Duque: “¿Había un cartel de las mamás en el gobierno pasado? Por ahora vamos en que, presuntamente, pedían coimas en MinTic y bienes a la SAE. Solo llevamos”.

El senador del Pacto Histórico dio a entender que durante los cuatro meses de Gustavo Petro como jefe de Estado ya se han descubierto diferentes situaciones de corrupción e irregularidades en su gobierno: “4 meses y todo lo que se ha destapado. Todo estaba podrido. Todo”.

Trino de Gustavo Bolívar sobre Karen Abudinen y caso de Centros Poblados

Qué es lo que se escucha decir a Emilio Tapia sobre la mamá de la exministra Karen Abudinen

En una grabación que reveló Daniel Coronell, se escucha a Emilio Tapia en 2020 señaló que no quiso reunirse con la mujer, por lo cual fue su socio, y que -en el caso hipotético de entregar esta tajada- ¿qué les garantizaba que el contrato se les iba a adjudicar a Centros Poblados, por lo cual no habrían accedido?.

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

La grabación correspondería al 2020, ya que en el 2021 la madre de la ministra Karen Abudinen falleció debido a complicaciones por la covid-19.

La exministra, al conocer la grabación revelada por Daniel Coronell, tildó a Emilio Tapia de “canalla” y defendió a su madre ya fallecida de las aseveraciones del hoy sindicado en la licitación irregular de Centros Poblados.

La exministra señaló a El Tiempo (ET) que “escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, el ‘gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar hoy la memoria de mi madre, que murió a consecuencia del covid-19 el año pasado, es sencillamente una canallada. Haría lo que hice en su momento una y mil veces más sin que me tiemble la mano porque yo sí tengo la conciencia tranquila y porque con la memoria de mi madre no se juega. Todos estamos expuestos a lo que otros digan. No se pueden dar por ciertas semejantes infamias”.

En qué va la imputación y procesos legales a responsables del contrato de Centros Poblados

La investigación dentro del caso de Centros Poblados sigue avanzando y en medio del proceso, la Fiscalía General de la Nación ha firmado tres preacuerdos con los implicados. El último lo dio a conocer Caracol Radio, que señaló que un documento de la entidad da muestra de que el último que se dio fue con Luis Fernando Duque Torres, quien fue representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.

De acuerdo con la información del caso, el acusado de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros, pagaría una pena de 52 meses de prisión, es decir, cuatro años y 3 meses, además, de degradar la forma de participación de coautor a cómplice, esto, por aceptar su responsabilidad y según, aseguró el ente investigar haber brindado información para ayudar a esclarecer los hechos de corrupción que terminaron con un desfalco a la nación cercano a los 70 mil millones de pesos.

“Por lo que para el señor LUIS FERNANDO DUQUE TORRES se PREACUERDA la pena en total de 52 meses de prisión, respecto de la pena de multa e inhabilidad, se tasa en las mismas proporciones”, se lee en el documento que será revisado por el juez 21 de Conocimiento de Bogotá, el 14 de febrero de 2023 y que estaría sustentado con los interrogatorios que se le llevaron a cabo al acusado.

Es importante mencionar que Duque Torres, en su cargo como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, fue quien autorizó el desembolso del anticipo de 70.243 millones, que así como lo mencionó la emisora colombiana, terminarían en manos de las empresas NUOVO SECURITY LLC e INSELSA SAS, que posteriormente se distribuyeron de la siguiente forma: Emilio José Tapia Aldana se habría quedado con $6.182.651.043 mientras que Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, propietario de la empresa NUOVO SECURITY LLC se apropió de $ 9.062.301.903.

