Álvaro Uribe también advirtió al presidente Petro por la compra de aviones: “Al final vale la credibilidad, no el aplauso”

Álvaro Uribe lanza dura sentencia sobre compra de aviones para la Fuerza Aérea. Fotos: archivo.

Como era de esperarse, no podía faltar la reacción del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sobre la polémica que desató el jefe de Estado, Gustavo Petro, tras anunciar que comprará nuevos aviones Kfir para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El líder natural del Centro Democrático se unió a los cuestionamientos que, desde diferentes sectores, incluidos los aliados a Petro, han realizado por este anuncio. Hay que recordar que, cuando era senador, el hoy presidente de la República cuestionaba con vehemencia que el entonces mandatario Iván Duque quisiera renovar la flotilla de aeronaves de la Fuerza Aérea.

Gustavo Petro propone cambios para la Fuerza Aérea Colombiana -y desata dura polémica. Foto: Presidencia.

En su cuenta de Twitter, donde es común que emita pronunciamientos sobre la coyuntura nacional, Álvaro Uribe decidió pronunciarse sobre la polémica. Esto, luego de que los comentarios en contra de esa iniciativa ya habían cesado

“La discusión sobre la compra de los aviones enseña que los partidos tienen que ser cuidadosos tanto en la oposición como en el Gobierno”, afirmó Uribe, quien no perdió oportunidad para dejarle una dura advertencia al gobierno Petro.

“Al final vale la credibilidad no el aplauso”, aseveró el exmandatario y exsenador, que actualmente enfrenta cargos por fraude procesal y manipulación de testigos.

Pero, ¿a qué anuncio se refiere específicamente Uribe? Resulta que, días atrás, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmaron que, para salvaguardar la vida de los pilotos oficiales, cambiarán los aviones de la FAC.

Tras varios cuestionamientos al respecto, el mismo primer mandatario se volvió a pronunciar sobre el tema y, luego de que varios de sus críticos aseguraran que Petro gastaría el dinero que recaude con la reforma tributaria para la compra de aviones, este lo desmintió.

“No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país”, sentenció el presidente este miércoles 21 de diciembre en un tuit a través de su cuenta oficial de Twitter.

Trino del presidente Petro sobre la compra de aviones | Captura de Pantalla

No obstante, y pese a ese anuncio, las críticas no pararon. Personalidades de otros sectores de la ultraderecha colombiana no dudaron en hacer públicas sus opiniones al respecto e, inclusive, le recordaron a Petro sus viejos pronunciamientos al respecto.

Por ejemplo, uno de los candidatos a los que el jefe de Estado derrotó en las pasadas elecciones presidenciales, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el tema y, aunque en alguna medida apoyó la idea de renovar la flotilla de aeronaves, no dudó en dejarle un duro cuestionamiento a Petro.

En Twitter, el excandidato presidencial, conocido también como Fico, aseguró que sí apoyaba la idea de Petro de comprar nuevos aviones porque beneficiaría la seguridad nacional. “Los aviones se tenían que comprar. Es un asunto de Seguridad Nacional. Está bien que el Presidente Petro lo haya hecho”, trinó el también exalcalde de Medellín.

Sin embargo, como hace en cuanta oportunidad se lo permite, no dudó en reprochar al mandatario porque, durante la campaña presidencial en la que Petro lo derrotó, decía que no compraría nuevos artefactos para la guerra.

“Lo que no está bien es que el Petro candidato antes dijera esto: “La compra de aviones …, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante”, aseveró Federico Gutiérrez.

Gutiérrez critica, otra vez, a Petro. Foto: Twitter.

Cabe recordar que la adquisición de las aeronaves había quedado en duda por los pronunciamientos de Petro acerca del gasto militar y la prioridad para invertir los recursos en mejorar las condiciones de los uniformados. Incluso, Petro criticó mucho al gobierno de su antecesor, Iván Duque, por querer comprar aeronaves nuevas en el contexto de escasez que se vivía en el país como consecuencia de la pandemia.

“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños”, escribió el entonces senador Petro en marzo de 2021 en su cuenta de Twitter.

