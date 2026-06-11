Autoridades incautaron más de $1.300 millones en mercancía de contrabando en Bogotá

La mercancia incautada tiene un valor comercial de más de 1.000 millones - crédito Policía Nacional

A pesar de que el Estado y las autoridades han aumentado los controles para impedir el paso de productos de contrabando en el territorio nacional, a diario se registran operativos en los que se evidencia que esta práctica ilícita se sigue registrando.

Por ejemplo, el 11 de junio la Policía Nacional informó sobre un operativo en el que, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautaron un cargamento de 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de contrarrestar el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando, una de las acciones se llevó a cabo en la localidad de Bosa, en donde uniformados identificaron la mercancía que estaba siendo almacenada en un establecimiento comercial a pesar de que no tenían la documentación que acreditara el ingreso legal de los productos al país.

Además, en la localidad de Engativá fue detenido un vehículo de carga en el que había 1.555 rollos de tela de procedencia extranjera que no cumplía con los requisitos aduaneros exigidos para su legal introducción al país.

PUBLICIDAD

En Engativá y Bosa se registraron los operativos anunciados por la Policía - crédito Policía Nacional

La Policía anunció que la mercancía incautada tiene un valor comercial de más de 1.300 millones de pesos y que esta fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la Dian en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, declaró el teniente coronel, Juan David Páez Jiménez, director de la Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de medicamentos o elementos de contrabando.

PUBLICIDAD

El ingreso de contrabando afecta directamente a la economía del país - crédito @DIANColombia/X

Cabe recordar que, para aumentar los controles para evitar el ingreso de contrabando, el Congreso de Colombia aprobó en segundo debate un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca modernizar las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para fortalecer la seguridad jurídica en el comercio exterior.

Este proyecto, resultado de meses de discusión entre Gobierno, sector privado y gremios, responde también a un requerimiento de la Corte Constitucional sobre la necesidad de actualizar la legislación aduanera.

PUBLICIDAD

La nueva norma permitirá a la Dian mantener y reforzar su capacidad de control en las fronteras, evitando un vacío jurídico que habría puesto en riesgo la continuidad de más de 11.000 procesos fiscales y cerca de 1.840 actuaciones oficiales, cuyo valor total supera los 3.2 billones de pesos. Tras su aprobación en Senado y Cámara, el proyecto deberá recibir la sanción presidencial y ser publicado en el Diario Oficial antes del 20 de junio para entrar en vigencia.

Los elementos textiles que son incautados, habitualmente son entregados a proyectos sociales - crédito @DIANColombia/X

¿Qué pasa con el contrabando incautado?

Una de las preguntas que más se hace la ciudadanía sobre los elementos de contrabando que son incautados por las autoridades es qué pasa con los productos textiles que no podrán ser comercializados de manera legal en el país, por lo que la Dian ha expuesto el destino que tienen gran parte de estos.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, en los últimos meses, con la ayuda del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), se entregaron zapatos y ropa a más de 2.000 jóvenes con diferentes condiciones de vulnerabilidad en Bogotá.

“A los jóvenes, niños y adolescentes, entregarle este tipo de motivaciones que hemos gestionado con la Dian. Creo que para ello es muy importante iniciar el año con la mejor actitud y un par de zapatos nuevos para ellos significa mucho”, indicó a CityTV Javier Palacios, director de Idipron, tras el evento.

PUBLICIDAD