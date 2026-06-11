Colombia

Autoridades incautaron más de $1.300 millones en mercancía de contrabando en Bogotá

Los operativos se registraron en las localidades de Bosa y Engativá, la mercancía fue entregada a la Dian

Guardar
Google icon
La mercancia incautada tiene un valor comercial de más de 1.000 millones - crédito Policía Nacional

A pesar de que el Estado y las autoridades han aumentado los controles para impedir el paso de productos de contrabando en el territorio nacional, a diario se registran operativos en los que se evidencia que esta práctica ilícita se sigue registrando.

Por ejemplo, el 11 de junio la Policía Nacional informó sobre un operativo en el que, junto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), incautaron un cargamento de 22.980 unidades de confecciones de origen extranjero.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de contrarrestar el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías de contrabando, una de las acciones se llevó a cabo en la localidad de Bosa, en donde uniformados identificaron la mercancía que estaba siendo almacenada en un establecimiento comercial a pesar de que no tenían la documentación que acreditara el ingreso legal de los productos al país.

Además, en la localidad de Engativá fue detenido un vehículo de carga en el que había 1.555 rollos de tela de procedencia extranjera que no cumplía con los requisitos aduaneros exigidos para su legal introducción al país.

PUBLICIDAD

Dian - Telas incautadas
En Engativá y Bosa se registraron los operativos anunciados por la Policía - crédito Policía Nacional

La Policía anunció que la mercancía incautada tiene un valor comercial de más de 1.300 millones de pesos y que esta fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Estas acciones reafirman el compromiso de la Policía Nacional y la Dian en la protección de la economía nacional, la defensa del comercio legal y la lucha frontal contra las diferentes modalidades de contrabando que afectan la competitividad y el desarrollo económico del país”, declaró el teniente coronel, Juan David Páez Jiménez, director de la Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de medicamentos o elementos de contrabando.

Las incautaciones en el rubro de máquinas, aparatos eléctricos y sector afines sumaron 547 casos por más de $20.288 millones en 2026 - crédito @DIANColombia/X
El ingreso de contrabando afecta directamente a la economía del país - crédito @DIANColombia/X

Cabe recordar que, para aumentar los controles para evitar el ingreso de contrabando, el Congreso de Colombia aprobó en segundo debate un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca modernizar las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para fortalecer la seguridad jurídica en el comercio exterior.

Este proyecto, resultado de meses de discusión entre Gobierno, sector privado y gremios, responde también a un requerimiento de la Corte Constitucional sobre la necesidad de actualizar la legislación aduanera.

La nueva norma permitirá a la Dian mantener y reforzar su capacidad de control en las fronteras, evitando un vacío jurídico que habría puesto en riesgo la continuidad de más de 11.000 procesos fiscales y cerca de 1.840 actuaciones oficiales, cuyo valor total supera los 3.2 billones de pesos. Tras su aprobación en Senado y Cámara, el proyecto deberá recibir la sanción presidencial y ser publicado en el Diario Oficial antes del 20 de junio para entrar en vigencia.

Imagen de referencia. La Dian incautó más de 10 millones de cigarrillos en Urabá antioqueño durante un operativo contra el contrabando - crédito @DIANColombia/X
Los elementos textiles que son incautados, habitualmente son entregados a proyectos sociales - crédito @DIANColombia/X

¿Qué pasa con el contrabando incautado?

Una de las preguntas que más se hace la ciudadanía sobre los elementos de contrabando que son incautados por las autoridades es qué pasa con los productos textiles que no podrán ser comercializados de manera legal en el país, por lo que la Dian ha expuesto el destino que tienen gran parte de estos.

Por ejemplo, en los últimos meses, con la ayuda del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), se entregaron zapatos y ropa a más de 2.000 jóvenes con diferentes condiciones de vulnerabilidad en Bogotá.

“A los jóvenes, niños y adolescentes, entregarle este tipo de motivaciones que hemos gestionado con la Dian. Creo que para ello es muy importante iniciar el año con la mejor actitud y un par de zapatos nuevos para ellos significa mucho”, indicó a CityTV Javier Palacios, director de Idipron, tras el evento.

Temas Relacionados

DianIncautaciónTextilesBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

El director técnico, Néstor Lorenzo, permitió el acceso del público al primer entrenamiento de la selección Colombia en Guadalajara, México, que será su sede base para el Mundial

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Francisco Maturana dirigió la selección colombiana de fútbol en dos campeonatos mundiales, llevando al equipo a una victoria histórica ante Argentina en las eliminatorias al mundial de 1994

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Humor negro, mafia y ecos del Tercer Reich: así se ve el nuevo Arturo Ui del Teatro Libre

La puesta en escena toma la alegoría de Bertolt Brecht sobre el nazismo y la acerca al presente nacional con humor negro, crítica política y una invitación directa a pensar en el papel ciudadano

Humor negro, mafia y ecos del Tercer Reich: así se ve el nuevo Arturo Ui del Teatro Libre

Más de 350 empresarios en Bogotá alertaron por pérdidas de $180.000 millones por ley seca: piden a Galán revertir la norma desde el 19 de junio

La restricción a la venta y el consumo de alcohol regirá desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22, según comunicó Gustavo Quintero

Más de 350 empresarios en Bogotá alertaron por pérdidas de $180.000 millones por ley seca: piden a Galán revertir la norma desde el 19 de junio

Estados Unidos advirtió sobre posibles aranceles a exportaciones de Colombia: el trabajo forzado no gusta mucho al Gobierno de Donald Trump

El país suramericano enfrenta presión internacional para implementar reformas institucionales urgentes que reduzcan el riesgo de sanciones y garanticen la estabilidad del empleo nacional

Estados Unidos advirtió sobre posibles aranceles a exportaciones de Colombia: el trabajo forzado no gusta mucho al Gobierno de Donald Trump
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Deportes

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación