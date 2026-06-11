Humor negro, mafia y ecos del Tercer Reich: así se ve el nuevo Arturo Ui del Teatro Libre

La sede Centro del Teatro Libre de Bogotá presenta, del 12 de junio al 4 de julio, una nueva adaptación de La evitable ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, dirigida y protagonizada por Diego Barragán

La sede Centro del Teatro Libre de Bogotá presenta, del 12 de junio al 4 de julio, una nueva adaptación de La evitable ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, dirigida y protagonizada por Diego Barragán. Este montaje ofrece una sátira política sobre el ascenso de líderes autoritarios, anclada en temáticas de corrupción, manipulación y la fragilidad de la democracia, invitando a la reflexión durante la temporada electoral en Colombia.

La propuesta del Teatro Libre, que tendrá funciones viernes y sábados, traslada la trama original de gangsters en el Chicago de los años 30 a una obra que explora la consolidación del poder autoritario y la responsabilidad social ante figuras carismáticas que se imponen gracias al miedo y el silencio colectivo.

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El origen de una sátira política

La evitable ascensión de Arturo Ui, escrita en 1941 y publicada en 1957, es una alegoría creada por Bertolt Brecht para responder al avance del nazismo.

La evitable ascensión de Arturo Ui, escrita en 1941 y publicada en 1957, es una alegoría creada por Bertolt Brecht para responder al avance del nazismo. Brecht ambientó la acción en la década de 1930, en el Chicago dominado por mafias, usando a Arturo Ui, un mafioso, como símbolo del ascenso de Hitler.

En la obra, Ui recurre a la extorsión y la violencia para eliminar opositores y llegar al poder, reflejando cómo la propaganda y el miedo permiten que figuras autoritarias se afiancen cuando la sociedad opta por mirar hacia otro lado. La propuesta del Teatro Libre muestra cómo el autoritarismo requiere aliados y consentimientos, y señala los factores políticos, económicos y sociales que facilitan ese ascenso.

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Un espejo de los autoritarismos de ayer y hoy

El personaje de Arturo Ui se presenta como una caricatura de los dictadores, funcionando como espejo de regímenes autoritarios de diversas épocas y lugares

El personaje de Arturo Ui se presenta como una caricatura de los dictadores, funcionando como espejo de regímenes autoritarios de diversas épocas y lugares. La puesta en escena del Teatro Libre enfatiza paralelismos entre la historia original y realidades contemporáneas, incluidas situaciones nacionales.

La escenografía y el vestuario, con detalles que remiten al Tercer Reich y la mafia estadounidense, sitúan la problemática en un lenguaje visual accesible para nuevas audiencias. Como declaró Barragán: “todos los países tienen su Arturo Ui”. La obra resuena especialmente en sociedades donde la corrupción y la opresión permanecen presentes. Brecht interpela al público, planteando preguntas sobre el rol ciudadano frente a líderes carismáticos y discursos radicales.

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Una puesta en escena con sello colombiano

El Teatro Libre opta por una teatralidad directa, combinando humor negro y crítica política, en línea con la técnica teatral llamada “distanciamiento brechtiano” .

El Teatro Libre opta por una teatralidad directa, combinando humor negro y crítica política, en línea con la técnica teatral llamada “distanciamiento brechtiano” que busca generar reflexión crítica en el espectador. El montaje se enriquece con música original de Fabián Beltrán y escenografía de Wilson Peláez, reforzando una atmósfera de tensión y parodia.

Barragán, con guiños a la iconografía histórica, conduce la acción buscando que el público no permanezca indiferente. “Yo creo que es una obra en la que uno no puede permanecer indiferente sobre lo que está pasando en el escenario, ya sea porque le moleste o esté de acuerdo”, expresó el director.

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Reflexiones para el presente colombiano

Esta adaptación de La evitable ascensión de Arturo Ui dialoga directamente con el contexto colombiano, mostrando que la corrupción, la violencia y la manipulación no son desafíos ajenos ni asuntos del pasado.

Esta adaptación de La evitable ascensión de Arturo Ui dialoga directamente con el contexto colombiano, mostrando que la corrupción, la violencia y la manipulación no son desafíos ajenos ni asuntos del pasado. Mediante el recurso alegórico y el juego escénico, la pieza invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y la necesidad de proteger los valores democráticos.

En cada función, el público se enfrenta a interrogantes sobre el poder y el peligro de la indiferencia social, prolongando la reflexión tras el telón.

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“El teatro tiene la virtud de hablar de cosas que suceden en contextos lejanos, pero que a medida que avanza el relato, se da cuenta de que la obra habla sobre nosotros”, subrayó el director Diego Barragán

“El teatro tiene la virtud de hablar de cosas que suceden en contextos lejanos, pero que a medida que avanza el relato, se da cuenta de que la obra habla sobre nosotros”, subrayó Barragán. El actor y director apunta que la pieza no entrega respuestas, sino que invita a los espectadores a cuestionar la realidad del país desde una mirada crítica.

Al concluir, el equipo artístico insiste en que figuras como Arturo Ui pueden surgir en cualquier sociedad que permita la injusticia y ceda ante la opresión. El montaje del Teatro Libre llama a ejercer la conciencia y la memoria colectiva para evitar repetir errores que la historia ya ha señalado.

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