Messi comprando tenis en San Andresito de Pereira: las redes recuerdan el momento

Lionel Messi también compró zapatos en Colombia. Foto: @HINCAPIEDATOS

Lionel Messi se consagró como campeón del mundo y entra a la vitrina de la historia del fútbol mundial, pues su nombre estará enmarcado para la eternidad. Sin embargo, Colombia también hace parte del recorrido del astro argentino, pues hace varios años protagonizó un típico plan de compras colombianas, en un particular centro de comercio en el Eje Cafetero.

Todo se remonta al año 2005, luego que entre el 13 de enero y el 6 de febrero se jugara el Sudamericano Sub 20 en el Eje Cafetero. Dicho torneo se convertía en una importante oportunidad que Colombia resaltará y pudiera hacer respetar su casa como campeón, a pesar de tener que enfrentarse contra grandes seleccionados como Argentina y Brasil.

Entre los nombres del combinado albiceleste, resaltaban varios nombres, tales como: Pablo Zabaleta, Sergio ‘Kun’ Aguero, Fernando Gago, Lucas Biglia y Óscar Ustari, sin embargo, entre esta tanda de jugadores llamaba la atención de un atacante de baja estatura que, según la prensa, prometía ser una estrella mundial y en aquel tiempo jugaba en Barcelona, era Lionel Messi.

Messi jugó en Pereira en el empate contra Uruguay 0-0.

Messi era tímido y tranquilo, pues pasaba desapercibido ante sus compañeros, quienes eran más extrovertidos. En ese entonces, el seleccionado argentino viajaba entre Manizales, Armenia y Pereira, y en una de estas visitas, salió de compras con sus compañeros y fue visto en el tradicional ‘San Andresito’ de Pereira.

Uno de los testigos de este hecho, es Luis Eduardo Giraldo, quien en aquel tiempo le vendió un par de tenis al actual campeón del mundo. Para muchos, que Messi compre tenis en el centro, podría ser irrisorio, pues es un jugador que está patrocinado por una de las marcas deportivas más importantes del mundo, sin embargo, en aquel entonces a penas iniciaba su carrera.

Sobre este tema, fue el mismo Giraldo quien habló con El Tiempo, explicando que cuando trabajaba en el centro, un grupo de jugadores de la albiceleste llegaron realizar compras, pues en ese tiempo quizá no eran referentes al ser tan solo juveniles. Sin embargo, rememoró la compra de ‘Lio’, destacando que pagó por unas zapatillas blancas con cámara de aire, pues estaban de moda para el 2005

Sobre el testimonio del comerciante, El Tiempo citó:

“Yo estaba por ahí, en ese entonces le ayudaba a los dueños a vender tenis y ellos me daban cinco mil o diez mil según la venta. Ese día por coincidencia, llegaron varios jugadores y yo estaba atendiendo el local; yo nunca voy a olvidar lo que compró Messi, fueron unos tenis blancos de talla 31, tenían un chulo dorado y cuatro cámaras en la parte de atrás, de esos que se usaban en la época”.

De igual forma, Luis Giraldo recordó que aquella compra fue particular, pues incluso ayudo al jugador con el domicilio de los zapatos, motivando al argentino a darle una propina por su servicio, a pesar de destacar, que los zapatos presuntamente no eran originales.

“La gente se ríe y no cree, pero yo me acuerdo de todo patente. Me dio 100 dólares para pagar y yo hice toda la vuelta. Valieron 75 mil pesos, yo le llevé la devuelta hasta el hotel y por ese favor él me regaló 10 mil pesos. La verdad que no creo que fueran originales los tenis, no parecían a la vista”, le mencionó el comerciante a El Tiempo.

