James Rodríguez presta su imagen para un divertido comercial

El colombiano volvió esta semana a jugar con Olympiacos en la liga de Grecia (Instagram: @jamesrodriguez10)

La figura de James Rodríguez es reconocida a nivel internacional como la de uno de los jugadores más importantes en la historia de Colombia. Su paso por el Real Madrid, el Bayern Munich o el Everton, así como el hecho de ser el máximo goleador de la Copa del Mundo de Brasil 2014 le garantizan oportunidades para aprovechar su nombre en distintas publicidades.

Recientemente, el 10 de la selección Colombia compartió un video comercial en su cuenta personal de Instagram donde hace referencia a una plataforma que maneja inversiones electrónicas a través de criptomonedas, con la que el volante creativo del Olympiacos de Grecia hizo una alianza recientemente.

El comercial, donde aparece James promocionando dicha plataforma, se desenvuelve en un ambiente jocoso, pues juega con la dificultad que puede representar para los angloparlantes pronunciar el nombre de James, a la vez que lo hace con la forma de pronunciar el nombre de la marca. De este modo, cuando entra la voz del narrador lo hace para pronunciar de manera incorrecta el nombre del jugador; a lo que James responde corrigiendo. Luego de unas tomas donde se ve al jugador haciendo juegos con el balón, es el propio James quien intenta pronunciar el nombre de la plataforma sin éxito. Ahora es el narrador quien lo corrige, pero al hacerlo nuevamente vuelve a decir de forma errónea el nombre del jugador.

El colombiano publicó en sus redes un divertido comercial donde confirma su alianza con una empresa dedicada al negocio de las criptomonedas (Instagram: @jamesrodriguez10)

Críticas a James en su regreso a la actividad con Olympiacos

El pasado miercoles James Rodríguez regresó a la nómina titular del Olympiacos, en el reinicio de la Liga de Grecia luego de la pausa obligada por el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. En el partido disputado ante el PAS Giannina válido por la Fecha 14 que terminó en empate 2-2, la participación del volante colombiano fue cuestionada por la prensa, los portales de estadísticas y hasta por su entrenador Michel, quien le dio una valoración negativa a la actuación de todo su equipo.

En la Gazzetta de Grecia, el periodista Kostas Nikolakopoulos dio su opinión sobre la actuación de algunos jugadores en específico del cuadro de El Pireo, entre los que aparece James. El comunicador fue especialmente severo con su actitud en el terreno de juego:

“No sé, a lo mejor yo mismo no veo el balón, pero lo que vi en la segunda mitad es solo Androutsos y Retsos dándolo todo, incluso con sus errores. Deja que Huang sea algo decente. Arabi estuvo ausente en esta mitad. ¡Biel no estuvo desde el primer tiempo! James estaba caminando. ¡Embila por primera vez decidió hacer algo en el minuto 80! Reabciuk ahora es permanentemente mediocre y Doe no es tan convincente como lo fue en sus primeros días. Y Fortounis estuvo al 20% de su rendimiento en la primera mitad”.

En 71 minutos de juego disputados, el colombiano tuvo una precisión de 88% de los pases, intentó filtrar seis balones largos, de los cuales solo tres llegaron a destino, cometió una falta y perdió la pelota en 15 oportunidades.

