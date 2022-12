James Rodríguez no pudo evitar el empate del Olympiacos en la reanudación de liga

James Rodríguez actuó como titular en el empate del Olympiacos ante Giannina por la SuperLiga de Grecia. Imagen: @@Super_League_GR.

Nuevamente, el fútbol de clubes del viejo continente sale al terreno de juego para mantener las emociones de los aficionados por todo lo alto. Con la finalización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, las competencias europeas vuelven a reactivarse y con ellas los futbolistas colombianos, que se vieron obligados a tener un ‘descanso forzado’ por la realización de la cita orbital.

La SuperLiga de Grecia, es una de las pocas competencias de Europa que no esperó hasta año nuevo para reanudar sus actividades y esto representó para James Rodríguez una oportunidad de estar a su mejor nivel para iniciar el 2023 con fuerza. No obstante, en su regreso estelar al terreno de juego, tuvo la oportunidad de aportarle a su equipo, pero su rival no le permitió siquiera demostrar su talento, dejando una presentación bastante gris.

Por la jornada número 14 de la liga helena el Olympiacos visitó en el estadio Zosimades a Giannina en busca de los tres puntos que lo acercaran a la punta de la tabla y que les permitieran cerrar la brecha de unidades que tienen con el primero el Panathinaikos.

El volante colombiano inició el encuentro como titular, hecho que demostró la confianza que ya le tiene su director técnico Michel González. En la primera parte de juego el cuadro visitante logró controlar el desarrollo de la contienda y a los minutos 33 y 45 el extremo Kostas Fortounis puso a su equipo 0-2 arriba en la pizarrra.

No obstante, para el segundo tiempo, la cara del encuentro cambió y Giannina salió a defender su casa, desaparecieron totalmente a James que no tuvo gran participación y al minuto 64, Giorgios Pamlidis descontó para los locales 1-2 y al 76′ Angelos Liasos firmó el 2-2 final, forzando a que el Olympiacos le compartiera los puntos.

El mediocampista cucuteño fue reemplazado del terreno de juego al minuto 70 y no terminó de demostrar el nivel de juego que había reflejado en sus primeros partidos con los griegos. Según el portal Sofascore, la actuación del colombiano fue tan regular que en la evaluación, de 10 puntos posibles obtuvo un 6.8 apenas pasable.

El partido individual de James en estadísticas fue bastante tímido. De los 70 minutos que jugó solo pudo realizar un remate y tuvo 85 toques de balón, una cifra bastante mínima teniendo en cuenta que es un mediocampista de creación ofensiva. Firmó un 88% de precisión en sus pases logrando conectar 67 de los 76 intentados y perdió la pelota un total de 15 veces.

Con este resultado, Olympiacos quedó ubicado en la tercera casilla de la tabla de la SuperLiga con un total de 26 puntos, 6 detrás del segundo en la clasificación el AEK Atenas F.C., mientras que el Panathinaikos sigue liderando con toda la comodidad del mundo con 38 puntos.

El próximo partido del Thyrlos será ante Asteras el próximo miércoles 28 de diciembre a las 11:00 a.m, hora colombiana. Jugando en casa en el estadio Georgios Karaiskakis, se espera que tanto James Rodríguez como Marcelo Vieira, las figuras más representativas del equipo actúen como titular y aseguren el resultado lo más rápido posible.





