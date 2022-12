Hugo Rodallega volvió a ilusionar con la posibilidad de jugar en el América: “No voy a cobrar lo que cobraba en Turquía, Inglaterra o Brasil”

El delantero está a la espera de poder concretar el fichaje con América de Cali. Foto: @ECBahia

Sin duda alguna, el mejor regalo de Navidad que le podría dar América de Cali a sus hinchas escarlatas es confirmar el fichaje de Hugo Rodallega, sin embargo, las negociaciones entre el presidente del club, Tulio Gómez y el futbolista no han avanzado y parecen que siguen estancadas. Mientras esto sucede los hinchas de los Diablos Rojos inundan las redes sociales con mensajes para que se dé la contratación del atacante.

Hugo Rodallega cuenta con una enorme experiencia y sus grandes habilidades le han permitido jugar en clubes como Atlas, Monterrey y Necaxa de México; Wigan y Fulham de Inglaterra; Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor de Turquía y recientemente en Esporte Clube Bahia de Brasil. Ahora el futbolista se encuentra sin equipo y a sus 37 años espera volver a jugar en el Fútbol Profesional Colombiano, una liga que no compite desde hace 17 años.

El delantero a manifestado abiertamente que su sueño por cumplir es jugar en el América de Cali y en este periodo de transferencias parece que el jugador podría finalmente vestir la camiseta de los Diablos Rojos, sin embargo, parece que las negociaciones con el club no han progresado aunque, como él mismo confirmó, esta no es la única opción que tiene en el país ya que ha recibido algunas propuestas que él y su agente han estudiado.

Aunque es todo un enigma la situación de Hugo Rodallega y el América de Cali, el futbolista reveló recientemente cómo está la situación con el equipo y los acercamientos que ha tenido con las directivas. En una charla con ‘El Petiso’ Arango para su canal de YouTube, el delantero aclaró algunos rumores, dio a conocer las razones que lo llevaron a visitar la sede deportiva del club vallecaucano y dio a conocer algunos detalles de la última charla que tuvo con Tulio Gómez.

El atacante sueña con poder jugar en el club vallecaucano en el 2023. Foto: Colprensa

Hace unos días se conoció que Rodallega estuvo en la sede deportiva del América de Cali, algo que ilusionó a los hinchas, sin embargo, explicó esta visita se dio porque recibió la invtiación de, “un personaje que conocemos todos en el Valle del Cauca (Polibamba). Él tiene un reto de tiros libres y yo, desde que estaba en Brasil, decía que lo realizaría cuando se diera la oportunidad. Y claro, ya estoy acá y cuadramos. El hizo todo para que fuera en otro lugar, pero hubo inconvenientes y resultó ser que le prestaban la sede en Cascajal. Por eso se hizo ahí”.

Hugo Rodallega, quien lleva algunas semanas en el país tomando vacaciones luego de su paso por el fútbol brasileño, aseguró que en su más reciente charla con el presidente del América de Cali, quien lo llamó hace algunos días, estuvieron conversando pero dejó en claro que no hubo nada en concreto con respecto a su posible vinculación con el club vallecaucano, “simplemente, charlamos y me dijo que no estaba en la ciudad. Cuando regrese se va a tomar un café conmigo y tocar el tema”.

Por último el delantero insistió en que su intención de jugar con los Diablos Rojos es poder cumplir un sueño que tuvo de niño y dejó en claro que no tiene problema en bajarse el salario con tal de poder vestir la camiseta roja en la próxima Liga BetPlay.

“Obviamente, no voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Acá el tema no pasa por dinero, pero lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo, es normal. Yo me voy a rebajar el salario, pero obviamente tengo hijos y una familia grande. Debo seguir trabajando y seguir cobrando”, afirmó Hugo Rodallega en charla con ‘El Petiso’ Arango.

