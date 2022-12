Hugo Rodallega se despidió de Esporte Clube Bahia de Brasil y alistaría maletas para volver a Colombia

Hugo Rodallega podría volver al fútbol colombiano en donde ha sido sondeado en los últimos años por América de Cali y Deportivo Cali (Twitter: @ECBahia)

El Esporte Clube Bahia de Brasil confirmó a través de las redes sociales la salida de Hugo Rodallega del equipo tras dos años en sus filas. En la liga brasileña, aunque no pudo evitar que el club perdiera la categoría y descendiera a la segunda división, Hugol marcó 19 goles, dio cuatro asistencias y disputó 53 partidos.

Desde hace varios años se ha manejado la opción de Hugo Rodallega para integrar las filas del América de Cali. Cabe resaltar que el experimentado atacante tiene un vínculo especial con la Mechita, dado que su progenitor era hincha del conjunto Escarlata.

En 2021, Hugol sonó con fuerza para fichar por el América de Cali, no obstante esta posibilidad se desvaneció, ya que Juan Carlos Osorio, entrenador de la escuadra caleña por ese entonces, descartó la contratación del exWigan, que durante una entrevista para el programa Blog Deportivo de Blu Radio confirmó esta versión.

“Osorio dijo abiertamente que no. En un programa de televisión dijo que él respetaba mi carrera, así como yo también lo respeto a él mucho por la carrera que ha tenido. Antes de venir a Brasil, estuve hablando muchos días con Tulio Gómez e inclusive estuvimos muy cerca de firmar, hasta que el técnico dijo que no iba a contar conmigo (...) Ahí se hizo difícil y no se dio”.

Recientemente, el goleador de campeonato Suramericano sub-20 con la selección Colombia en 2005, logró el ascenso al Brasileirao con el Esporte Clube Bahia. El atacante de 37 años tiene contrato con el cuadro Carioca hasta el 31 de diciembre del presente año. En las últimas horas, el exFulham dialogó con el periodista Max Martínez sobre su futuro: “De momento, solamente disfruto las vacaciones sin pensar en lo que puede llegar a pasar. Cuando sea el momento, analizaré las mejores opciones”.

El colombiano Stiven Mendoza fichó oficialmente por el club Santos de Brasil

El delantero colombiano Stiven Mendoza tomó la decisión de rescindir de su contrato con el club Ceará de Brasil y rápidamente logró encontrar un nuevo hogar en el mismo país que confió en sus habilidades goleadoras para volver a posicionar a su nuevo equipo en lo más alto del fútbol carioca.

Por medio de diferentes y creativas publicaciones en redes sociales, el Santos F.C. anunció el fichaje oficial de Mendoza, quien estará vinculado al club durante los siguientes tres años. La primera imagen que dio indicios sobre el traspaso del colombiano fue una fotografía haciendo referencia al reconocido videojuego ‘Need for Speed’ reemplazando la última palabra con su nombre ‘Need for Stiven’, elogiando la velocidad del ariete.

Luego de la creativa forma de anunciar su firma, el equipo lo hizo oficial con la foto del jugador portando la casaca del Alvinegro. En el comunicado oficial del fichaje, el club le dio la bienvenida a la institución al futbolista colombiano, profundizando en que tuvo el visto bueno de las directivas y la comisión técnica.

