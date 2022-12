Rodallega podría volver a jugar en Colombia, reveló que el presidente del América lo “dejó en visto” y confirmó que hay otros equipos interesados en él

El colombiano está estudiando las ofertas de algunos clubes en Colombia. Foto: TWITTER @ECBahia

Hugo Rodallega es uno de los jugadores más recordados por las personas debido a su enorme trayectoria y su paso por la Selección Colombia. El atacante, quien recientemente confirmó su salida del Esporte Clube Bahia, ahora es jugador libre y todo parece indicar que en este último tramo de su carrera deportiva jugará en el fútbol colombiano. El periodo de transferencias en el FPC está abierto y los clubes buscan reforzarse para el 2023 y el goleador aparece como una de las grandes opciones en el mercado.

Aunque hace un tiempo el rumor de su regreso al fútbol colombiano tomó fuerza, finalmente el delantero tomó la decisión de jugar en el fútbol brasileño y firmó con Esporte Clube Bahía, equipo con el que jugó por dos años, disputó un total 60 partidos, anotó 19 goles y realizó 4 asistencias. A su experiencia en Brasil se suma su paso por grandes clubes como Monterrey de México, Wigan y Fullham de Inglaterra, Trabzonspor y Denizlispor de Turquía, entre otros.

Uno de los clubes colombianos que ha estado más interesado en él, en los últimos años, es el América de Cali y el delantero colombiano no ha ocultado su intención de jugar con los Diablos Rojos, club al que sigue desde hace muchos. Ahora que se convertirá en jugador libre, el próximo 31 de diciembre, las opciones se abren para el futbolista y de acuerdo con los equipos mencionado por el mismo Rodallega, existen cuatro clubes colombianos que estarían buscando concretar su fichaje.

Esto le puede interesar: Hugo Rodallega se despidió de Esporte Clube Bahia de Brasil y alistaría maletas para volver a Colombia

Rodallega se encuentra actualmente en el país disfrutando del periodo de vacaciones y aprovechando el tiempo para poder estudiar con calma las ofertas de los equipos colombianos que quieren hacerse con su fichaje para el 2023. El atacante, quien se ha caracterizado por sus capacidades dentro del campo de juego, su velocidad, su calidad en los remates y su contundencia de cara al arco rival, podría convertirse en uno de los grandes protagonistas en el siguiente mercado de fichajes.

El jugador colombiano podría volver al FPC en el siguiente mercado de fichajes. Foto: Colprensa

En una charla con Blog Deportivo de Blu Radio, el delantero colombiano se refirió a las opciones que tiene de cara al mercado de fichajes y dejó en claro que el retiro del fútbol es algo que aún no contempla, “todavía hay unos cuantos goles por ahí, todavía. Por ahora, acabo de aterrizar hace unos días en Cali y el tema del video es porque se cierra un ciclo con el Bahía, fue una experiencia muy bonita, que la disfruté mucho y decidimos de parte y parte ‘separar cobijas’, como se dice”.

Esto le puede interesar: Hugo Rodallega habló de las posibilidades de regresar a la Liga BetPlay Dimayor

El jugador afirmó que está pensando en cuál es la oferta que le “conviene más” y destacó que sí le gustaría jugar en el fútbol colombiano, “es una de las prioridades, está más que definido, porque los años anteriores había sido complicado por temas laborales. Todavía tenía un contrato vigente con los equipos en Europa o en Brasil, ahora prácticamente se está pensando muchísimo en la posibilidad de permanecer en el país y también he recibido algunas llamadas; mi representante también ha recibido algunos contactos de personas interesadas en el fútbol profesional colombiano”.

El jugador también reveló que ha hablado por WhatsApp con el presidente del América de Cali, Tulio Gómez y señaló que el directivo no ha respondido sus mensajes en los últimos 15 días. “Yo no sé si don Tulio me está escuchando, pero él sabe que ya hemos estado charlando por WhatsApp, pero ya lleva como 15 días dejándome en visto”. Finalmente sobre el interés de los clubes, el jugador aseguró que son cuatro los equipos que están interesados en su fichaje y reveló que estos son de diferentes ciudades; sin embargo, no dio a conocer los nombres de estos clubes

SEGUIR LEYENDO: