Diomedes tenía razón, ganaron el chance con los números que divulgó su manager

Nueve años después de su muerte, Diomedes Díaz regaló a su fanaticada una serie de números de la suerte

El pasado 22 de diciembre se cumplían nueve años de la muerte del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Los ‘diomedistas’ tenían mucha expectativa por este día, luego de que el exmánager del cantante, Joaco Guillen, anunciara que ese día revelaría los números de la lotería que le dio el cantante desde el más allá. Horas más tarde de haberlos dado a conoce, se confirmó que hubo ganadores.

El empresario aseguró que el artista vallenato le entregó los números 1325,1225,7006,6438,2364 y 2613. Por ahora, se conoció que un fanático resultó beneficiado con una de estas combinaciones entregadas por el Cacique a su fanaticada, a través de Guillén.

Esta persona jugó el número 2613 con la lotería de la Cruz Roja y resultó ganador. Cabe destacar que de este número se ha identificado que corresponde a la combinación del día de nacimiento (26) y año de muerte (2013) del artista vallenato. Aunque se desconoce el valor del premio que se llevó el fanático de Diomedes, es el primero que confirma la eficacia de los números del cantante.

Aunque hay muchos escépticos ante la posibilidad de que estos números le concedan fortuna a los jugadores, es posible que en los próximos días aparezcan más ganadores en las diferentes loterías y chances que se juegan en el país ante la cantidad de posibilidades que tiene cada combinación numérica. Joaco Guillén, de hecho, al revelar los números invitó a los seguidores del Cacique a realizarlos todos antes de que acabe el año para asegurar su premio.

“Pero él no metió esos números. Es que, con ese sueño, él me pedía que organizara el regalo de su fanaticada, pues el año pasado, para esta fecha, era el 2622. Los dos primeros dígitos por la Virgen del Carmen y los últimos dos por la muerte de él. De ese número salió todo completico”, expresó Guillén.

Los seguidores de Diomedes han jugado lotería con muchos números relacionados con el artista FOTO: Colprensa

¿Vetaron los números en Barranquilla?

El anuncio de Joaco Guillén causó tanto revuelo entre los seguidores del cantante vallenato que, según conoció Blu Radio, en algunas casas de chance de la ciudad de Barranquilla decidieron vetar los números entregados por el exmánager de Diomedes ante la cantidad de personas que llegaron al lugar para apostar a estos.

Una de las personas que acudió al lugar de puntos de recaudo de Supergiros en Barranquilla señaló que “llegué para apostar mi número y me dicen que están vetados, que ya no los podía apostar, lo que me parece injusto porque a veces a uno no le da tiempo de venir enseguida”, dijo la mujer a la emisora.

Otros número ganadores del Cacique

Tan solo 20 días después de la muerte del cantante, alrededor de 600 personas jugaron el número 1108 y ganaron el premio acumulado de $800 millones, el número correspondía a la bóveda en la que reposan los restos físicos del artista. En el mes de mayo de este año, las apostadoras del Atlántico tuvieron que vetar los números 2657 y 5726 (que corresponden a la fecha de nacimiento de Díaz) debido a la cantidad de personas que, cada año, en el natalicio del artista vallenato juegan este número.

Otros números de la suerte utilizados son los que están en la libreta militar del artista, revelada en 2021 por un grupo de fanáticos. El número que registra el documento es 77006483 y los ‘diomedistas’ aseguran que 6483 es el número al que se le debe jugar, pero que también le apuestan al 7700 y a las combinaciones como 7783, 7764, 6400, 0064, entre otras.

La historia más reciente se dio en el pasado mes de agosto, cuando varios ‘diomedistas’ señalaron que realizaron el chance o lotería con los dígitos de la tumba en la que reposan los restos de Díaz en Valledupar y se hicieron con una fortuna.

Los datos revelaron que más de 4.000 personas utilizaron el número 1108 para apostar en el juego; el número corresponde al lote ubicado en los jardines del Ecce Homo en Valledupar, donde está ubicada la tumba del Cacique. El premio mayor que estaba en 9.000 millones de pesos.

Seguir leyendo