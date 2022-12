Andrea Nocetti mostró la barriga de su segundo embarazo

Andrea Nocetti anunció que espera gemelos en su segundo embarazo. Foto tomada de instagram

La modelo y ex reina de belleza cartagenera anunció por medio de una foto en la red social Instagram que está en embarazo por segunda ocasión, y esta vez está esperando gemelos. Los nuevos bebés llegarían a la vida de Nocetti quien ya fue mamá hace dos años cuando dio a luz a su primogénito Lucian.

La actriz publicó una fotografía en medio de su viaje por Playa del Carmen en México en la que se ve plenamente su estado de embarazo. Del estado físico que solía mantener no queda mucho por estos días, pues su barriga de embarazo ya se ve pronunciada a los 5 meses de gestación de sus dos hijos.

Andrea Nocetti mostró su embarazo en traje de baño

Actualmente, la actriz, quien es recordada por su papel antagónico en la novela Nuevo Rico, Nuevo Pobre en el 2007, donde hizo el papel de ‘Fernanda Sanmiguel’, reside en Miami en compañía de su hijo y su esposo, el empresario Elliot Minski.

La cartagenera contrajo matrimonio con el barranquillero en noviembre del 2014, en una ceremonia sencilla, muy privada y exclusivamente con familiares y amigos como invitados. La boda se desarrolló en la residencia de los primos de la novia, Julio Botero y Margarita Gómez de Botero y tan solo unas semanas después, se llevó a cabo una ceremonia religiosa en Miami, territorio estadounidense.

Sobre las actitudes y el trato de su esposo, Nocetti habló un poco de cómo es el hombre, detrás del empresario con el que se casó, “El es casero, no le gusta salir mucho, le gusta dormir temprano, es un abuelito. Imagínate que tuve que comprar audífonos para ver televisión y no molestarlo. Claro eso también me gusta porque me da tranquilidad”, comentó la actriz, según declaraciones dadas a El Universal.

Muchos de los seguidores de la carrera de la ex reina de belleza se han preguntado por las razones que la alejaron de la pantalla, ya que no volvió a figurar en ninguna producción de alto reconocimiento en el país. Todo se debe a un cambio en su estilo de vida.

En el inicio de los 2000, la reina de Colombia, en su momento, ganó un número importante de seguidores. Luego de participar en el reinado mundial de belleza en representación de su país, las ofertas de trabajo comenzaron a llegar y la más destacada de ellas fue la propuesta de ser la villana en la recordada novela que protagonizaron el colombiano Jhon Alex Toro y el argentino Martín Karpan.

A raíz de su matrimonio con el empresario barranquillero en el 2014, la modelo cartagenera tomó la decisión de llevar una vida tranquila al lado de su familia y lejos de la farándula, residiendo en la ciudad más importante del estado de Florida en Estados Unidos.

Por su parte, el empresario Elliot Minski, considerado uno de los ejecutivos más destacados de la capital del Atlántico, administra los negocios de su familia, quienes son los dueños de la farmacéutica Procaps, una de las más importantes de Colombia.

La empresa nació a finales de 1977, cuando fabricaban productos para empresas como Bayer, Roche, Wyeth, Merck, Glaxo-Smithkline y Sanofi-Aventis; sin embargo, su crecimiento fue muy rápido y tan solo un año después lanzaron su propio producto denominado Dolofen. Su fuerte es la encapsulación blanda de gelatina con fábricas en Bogotá, Barranquilla, Venezuela, El Salvador y Brasil, pero ventas en cincuenta países en los 5 continentes.

