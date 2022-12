Daniel Giraldo cerca de regresar a Millonarios

PEREIRA - COLOMBIA, 28–08-2021: Jose Adolfo Valencia de Deportivo Pereira y Daniel Giraldo, Elvis Perlaza de Millonarios F. C. disputan el balon, durante partido de la fecha 7 entre Deportivo Pereira y Millonarios F. C. por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, jugado en el estadio Hernan Ramirez Villegas de la ciudad de Pereira. / Jose Adolfo Valencia of Deportivo Pereira and Daniel Giraldo, Elvis Perlaza of Millonarios F.C. vies for the ball during match of 7th date between Deportivo Pereira and Millonarios F. C. for the BetPlay DIMAYOR II 2021 League played at the Hernan Ramirez Villegas in Pereira city. / Photo: VizzorImage / Pablo Bohorquez / Cont.

El jugador Daniel Giraldo cada vez está más cerca de cumplir su deseo de regresar a Millonarios. El volante de 30 años habría terminado su vínculo contractual con el Junior de Barranquilla con el que actúo durante el 2022, sin embargo, su rendimiento no fue el esperado.

De acuerdo con la información del periodista Felipe Sierra en el programa Show de la Liga de Win Sports, en las próximas horas Daniel Giraldo será confirmado como nueva contratación del cuadro capitalino que afrontará la primera fase de la Conmebol Libertadores en la que se medirán a la Universidad Católica de Ecuador.

“Hace 25 minutos salió Daniel Giraldo de las oficinas de la sede administrativa del Junior de Barranquilla (...) aquí vemos imágenes importantes que acaba de rescindir su contrato con el conjunto de Barranquilla a través de un pequeño pago que hace Millonarios, y seguranmente en las próximas horas se va a terminar de configurar para que él pueda convertirse en nuevo jugador del Embajador”.

De esta manera, solo resta esperar para que Millonarios cierre el fichaje de Daniel Giraldo que no tuvo su mejor versión con el conjunto Tiburón que no ganó nada en este 2022. Además, la partida del ex Deportivo Cali va con la nueva política del club de tener en su mayoría a jugadores nacidos en la costa.

Cabe recordar que Daniel Giraldo jugó en Millonarios en el segundo semestre de 2021, y posteriormente firmó con el Tiburón con el que tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Con la casaca del Junior, el futbolista de 30 años jugó por todas las competiciones 57 partidos con un saldo de dos goles y cuatro asistencias para un total de 3.637 minutos en cancha.

En los seis meses que estuvo en el cuadro Embajador, Daniel Giraldo dejó muy buenas impresiones, además es del gusto de Alberto Gamero que seguirá al frente de Millonarios que accedió a la fase previa de la Conmebol Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Colombia.

Su debut como profesional se dio en 2009 con la camiseta del Deportivo Cali con el que fue campeón de la Copa Colombia en 2010. Entre 2014 y 2015 tuvo su única experiencia internacional jugando a préstamo en el Olhanense de Portugal. En 2019 firmó por el Deportivo Pasto con el que fue subcampeón en ese mismo año. Su buena presentación con la escuadra Volcánica lo llevó a Independiente Santa para luego jugar con Millonarios.

De darse el regreso de Daniel Giraldo a Millonarios, sería la tercera contratación dado que dos semanas atrás confirmó el fichaje del delantero Leonardo Castro que viene de ser campeón de la Liga BetPlay Dimayor con el Deportivo Pereira. Junto goleador del Grande Matecaña también llegó Fernando Uribe que no tuvo un buen andar con el Junior de Barranquilla.

A comienzos de 2022, fue convocado a la selección Colombia por Reinaldo Rueda para el partido amistoso ante Honduras en territorio norteamericano que término con victoria para Tricolor 2-1. Daniel Giraldo disputó 45 minutos de aquel encuentro

