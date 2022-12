Quieren cambiar el formato del campeonato de fútbol colombiano para el 2024, confirmó el presidente de la Dimayor

El presidente de la Dimayor se refirió a la propuesta del cambio del formato de la Liga BetPlay para el 2024. foto: Colprensa

El pasado martes 20 de diciembre se llevó a cabo la asamblea de la Dimayor con la participación de los clubes de la primera y segunda categoría del Fútbol Profesional Colombiano y en esta se ratificó a Fernando Jaramillo como presidente de la entidad deportiva. Pese a que hubo un sector de la oposición, el cual fue liderado por Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, el directivo bogotano se mantendrá en el cargo al obtener 26 votos a favor con apenas nueve en contra.

Una de las grandes propuestas que tiene Jaramillo de cara al futuro de la Liga BetPlay es un posible cambio de formato para el 2024 y el cual ha generado toda clase de comentarios, ya que hay quienes están a favor de esta modificación que acabaría con las dos ligas por año y hay otros quienes se muestran en contra. A la modificación en la estructura de la competición también existiría un proyecto de ley con el que esperan poder llevar de nuevo el fútbol colombiano a la televisión abierta.

Sobre el proyecto que pretende modificar el formato del campeonato a partir del 2024, el presidente de la Dimayor, en charla con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports, el directivo de la entidad deportiva volvió a referirse a la consolidación de esta propuesta que tiene como uno de los grandes cambios acabar con los dos torneos por año y pondría fin al promedio que define los descensos.

El presidente de la Dimayor afirmó que esta propuesta no se hizo para este año debido a que, “Tenemos una limitación estatutaria que es que eso se tiene que hacer un año antes, por eso presenté la propuesta para el 2024″ y posteriormente confirmó que por esta razón, “el tema del descenso, que era una de las propuestas, no se podía cambiar porque esas condiciiones habían sido fijadas en la asamblea anterior y se tenían que mantener para el tema de empezar a jugar el descenso en 2023. Para el 2024 se presentó la propuesta y creo que realmente no se discutió porque teníamos muchas cosas sobre la mesa”.

Entre las modificaciones está que el descenso se definiría por los dos equipos que terminen al fondo de la tabla. Foto: Colprensa-Camila Díaz

Jaramillo aprovechó también para explicar un poco más en detalle cómo sería este nuevo torneo que se podría llevar a cabo en el 2024. “Es una propuesta de un torneo de un año, todos contra todos, al final inclusive con cuadrangulares y lo que tenía de novedoso era el descenso, que es los dos últimos descienden y se acabaría con los promedios”. Sobre el tema de los descensos el directivo fue enfático en mencionar que, “actualmente cada uno construye su propio promedio, el otro formato los dos últimos descienden”.

Jaramillo fue enfático en mencionar que algunos de los pro que tiene el cambio del formato es que, “son procesos más largos, más continuos en donde los clubes se pueden preparar de una manera diferente, desde el punto de vista de su plan (...) desde el tema deportivo el torneo largo tiene beneficios”, mientras que una de las razones que tienen en contra es que, “es mucho más emocionante dos torneos, dos cuadrangulares, eso es clarísimo. Desde el punto de vista financiero también para los clubes es mejor dos cuadrangulares por el tema de taquillas”.

