Juan Carlos Osorio se sacó la espina luego de que lo dejaran fuera de la final de Qatar 2022

Juan Carlos Osorio no fue llevado a la final de Qatar 2022

El pasado domingo 18 de diciembre Argentina y Francia disputaron quizás una de las finales más emocionantes en la historia de la copa del mundo. Qatar 2022 fue uno de los mundiales con más resultados atípicos, por lo que para muchos es el mejor certamen en sus 22 ediciones.

En el desarrollo del partido, la Albiceleste impuso condiciones y se fue arriba en el marcador por dos goles gracias a las anotaciones de Lionel Messi desde el punto blanco del penal y otro tanto de Ángel Di María que le permitió a la Scaloneta irse ganando cómodamente a los vestuarios de Lusail Stadium.

Sin embargo, el partido se tornó con un tinte de dramatismo a diez minutos del final dado que el cuadro francés igualó el marcador con un doblete de Kylian Mbappé, que obligó a que el encuentro se fuera a tiempo extra en el que las emociones no pararon, puesto que Lionel Messi puso el 3-2, pero en el minuto 118 nuevamente el ‘10′ galo puso el 3-3 final que dejó todo a la definición desde los doce pasos.

En la tanda de los penales, Argentina se impuso 4-2 gracias a la eficacia de sus cobradores como también a la actuación del polémico Dibu Martínez que atajó una pena máxima clave para que los Gauchos pudieran bordar la tercera estrella en su escudo.

Uno de los ausentes en la final de Qatar 2022 fue el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, que si bien no estuvo en la cita orbital dirigiendo, si lo hizo como panelista del programa de ESPN México, Fútbol Picante. Fiel a su estilo, el risaraldense expresó su desacuerdo por no estar presente en el encuentro entre Argentina y Francia.

Cuando el programa empezó, el periodista José Ramón Fernández dio su opinión sobre la experiencia vivida en la definición del título de Qatar 2022. No obstante, Juan Carlos Osorio aprovechó dicha intervención para referirse a la situación.

“Bueno, desde la televisión, obviamente, no sentí la emoción de ustedes, allá en el estadio. Pero sí, muy buen juego… Pues, no se escucha toda la bulla… Eso sí, sí señor…”.

El extécnico de Atlético Nacional no fue el único en manifestar su inconformidad con no haber estado en la final, dado que Hugo Sánchez, que fue uno de los detractores de Juan Carlos en su paso por la selección de México, le dio la razón al colombiano. “Juan Carlos, yo no estuve tampoco. Juan Carlos, yo no estuve en el estadio, habrán sido nuestros compañeros”.

Por último, Juan Carlos Osorio agradeció por la oportunidad de ser parte de uno de los programas deportivos más importantes de México:

“Quiero agradecerle a los jefes, hoy es mi participación número 25, y a ESPN por esta gran oportunidad que me dio. También agradecerle a los televidentes que nos acompañaron, lo motivan a uno a prepararse y a estudiar, para que las intervenciones sean productivas. Y, finalmente, a todos y cada uno de ustedes, porque los escuché atentamente y aprendí de todos y cada uno. Muchas gracias y muchos éxitos a todos en sus propios objetivos”

