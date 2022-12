A pesar de que fue tenido en cuenta, Herrera no aceptó. “No hay esperanzas, no lo vamos a ver”, dijo un influenciador reconocido dentro de la industria de entretenimiento mexicana

Luego de 18 años de ausencia en los escenarios, la banda mexicana RBD anunció su regreso para el 2023. En medio de la masiva euforia que han generado dentro de su grupo de fanáticos al rededor del mundo, también han resultado dudas respecto a la falta de uno de sus integrantes: Alfonso ‘Poncho’ Herrera. Según se ha detallado, su ausencia en la gira de conciertos del reencuentro, tiene que ver, entre otras cosas, por otros compromisos laborales. La falta de participación del actor ha generado que los seguidores de la agrupación se apoderen de las redes sociales para especular al respecto.

Durante años se ha conocido dentro de la prensa internacional que, aunque Poncho disfrutó de la realización de la novela ‘Rebelde’, producción audiovisual que dio pie a la creación de la banda, siempre aseguró que gozaba más de su faceta como actor y no la de cantante, pues esta segunda profesión nunca fue su principal interés. “Él aseguró en varias ocasiones que no es cantante y que no está interesado, ya que está triunfando en series y películas de Hollywood”, comentó la periodista Flor Rubio en el programa televisivo ‘Venga la Alegría’, sobre el tema.

Para el momento, sin embargo, no ha entregado declaraciones oficiales. A las explicaciones del reencuentro sin Herrera se sumó Pablo Chagra, un influenciador reconocido por su conocimiento acerca de la industria del espectáculo mexicano. Él aseguró que, a pesar de que fue tenido en cuenta, Herrera no aceptó. “No hay esperanzas, no lo vamos a ver”, sentenció.

Gira de RBD: por qué Poncho Herrera no estará en el “Soy Rebelde World Tour

Mientras se conoce alguna manifestación del actor mexicano, es de recordar que los demás integrantes de la banda modificaron sus redes sociales en pro de este nuevo proyecto. En sus fotos de perfil se ve el logo de la banda que marcó a gran parte de una generación. Así mismo, cada uno de ellos borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram para hacer público un video en el que se ven apartados de la recordada novela. De la misma manera, se ven fragmentos de videos de los actores, en la actualidad, hablando de su regreso a los escenarios.

La banda tiene como integrantes a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez, exceptuando de la lista, a Alfonso Herrera. El video publicado, en su conclusión, invita a los futuros asistentes a los conciertos a visitar una página web en la que se anuncia: “Prepara tu corbata, enero 19 2023″.

Es de recordar que a principios de este año se dieron pistas de lo que sería este anuncio. En esa ocasión, fue la mamá de Christopher Uckermann, Alexandra Von Uckermann, quien aseguró, en su cuenta de Twitter: ”¡A todos los fans de RBD! ¡Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocada, todo va a salir muy bien! Nos vemos pronto!”.

Es de recordar que fue en agosto del 2008 cuando a banda anunció su separación. Para despedirse de todos sus fans decidieron realizar su última gira mundial titulada “Tour del Adiós”. Esta comenzó el 1 de noviembre de dicho año e incluyó países como Bolivia, España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, entre otros.

“Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando y a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta (...) Hubo un momento en el que ya no fue. O sea, ya fue demasiado. Ya era demasiado el desgaste emocional, ya era demasiado el desgaste físico, ya era demasiado. Se tronó”, dijo Christian Chávez acerca de la decisión.





